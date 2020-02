“Tú que haces aquí, no te pasó nada. No te violaron, pierdes el tiempo”

Las investigaciones por el intento de secuestro que sufrió Graciela en la alcaldía Gustavo A. Madero siguen su curso con la colaboración de los encargados del Hotel Modelo, quienes proporcionaron los videos necesarios para dar con el número de matrícula del taxista que la metió al lugar sin su consentimiento, a las autoridades capitalinas; sin embargo la joven es revictimizada por la psicóloga que lleva su caso.

“Tú qué haces aquí, no te pasó nada. No te violaron, no te pegaron, solo estás perdiendo el tiempo, qué tal que el taxista ni si quiera te quería meter al hotel, ¿habías pensado en eso?”, son algunas de las palabras que la joven, recuerda, le fueron dichas al intentar recibir ayuda psicológica.

En días pasados Crónica publicó el caso de Graciela, quien tomó un taxi fuera del Metro La Raza para dirigirse a casa, y sufrió un intento de secuestro cuando el chofer cambió de ruta, aludiendo que lo hacía para cortar el tráfico, e intentó ingresarla a un hotel de la GAM.

El caso se viralizó en redes sociales, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX contactó a la joven de 24 años para abrir una carpeta de investigación y dar con el responsable. Pese a que las investigaciones han avanzado en los últimos días, Graciela ha tenido que pasar por días que se han vuelto tormentosos, pues luego de pasar por las diligencias necesarias para integrar su expediente, acudió al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, ubicado en la colonia del Valle, para poder recibir apoyo psicológico.

El 30 de enero asistió a su primera cita, pero contrario a lo que la joven esperaba, aseguró que “salí sintiéndome peor de lo que ya me sentía”, pues luego de ser atendida por la psicóloga Serena Olvera, Graciela afirmó que recibió malos tratos y fue revictimizada.

“La verdad es que yo fui porque al salir a la calle me sentía mal e insegura y ya ni siquiera puedo subirme a un taxi, pero al salir de la cita con la psicóloga sólo me sentí peor porque pareciera que si no te violan, te matan o te secuestran, no tienes derecho a iniciar una investigación y solicitar ayuda”, comentó.

LA INVESTIGACIÓN. El pasado 24 de enero representantes del hotel Modelo acudieron a las oficinas de la fiscalía para rendir su declaración y además hicieron entrega de los videos solicitados por la dependencia; inclusive han puesto a disposición de la fiscalía cualquier otro video que pudiera ser relevante para el caso.

En entrevista para Crónica, Roberto Santiago, representante del hotel, informó que “El hotel Modelo se encuentra en toda la disposición de colaborar abiertamente y de buena fe en las investigaciones para lograr hacer justicia”.

Y agregó: “Nosotros estamos dispuestos y hemos entregado el video de la fecha que la fiscalía nos pidió pero también hemos entregado otros videos más que creemos pueden ser relevantes, por lo que reiteramos nuestro compromiso con la joven que desafortunadamente pasó por dicha situación”.

El hotel colabora y lo ha hecho desde el principio con Graciela, a quien resguardó en sus instalaciones el 8 de enero y desde donde se hicieron las primeras llamadas a su familia y a la policía.

Sin embrago, pese a que están próximas de cumplirse dos semanas de que la Fiscalía capitalina tiene en su posesión todos los videos necesarios para dar seguimiento al caso, le fue informado a Graciela que la Policía de Investigación aún no ha podido analizarlos, motivo por el cual su carpeta de investigación ni siquiera ha sido turnada a mesa de trámite.