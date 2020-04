“Tú vienes de la ciudad, me vas a contagiar”…

v Mujeres excluidas, desechadas. Han vuelto al terruño de donde algún día escaparon y donde deben resistir la miseria y el estigma de los contagios. “Eso del COVID no es invento, por eso ni lo pensé y me vine al pueblo. ¿Qué tal si mi hijo y yo nos contagiábamos? Allá tan lejos, ¿qué hacíamos? Solos y sin apoyo”, dice Ana Belén García, de 32 años, otra de las tantas mujeres desplazadas.

Segunda Parte

Concepción Estrada habría querido abrazar, besar a la abuela, tras casi un año sin verla. También habría deseado contarle su última desdicha: haber regresado al pueblo, en la región de La Cañada oaxaqueña, sin un peso en la bolsa, apenas con lo necesario para el boleto de autobús.

Allá, en la CDMX, la despidieron: pasó a ser un número más en la lista de afectados por el coronavirus y el declive económico.

Pero la abuela no abrió la puerta. “Todavía no me quiero morir”, le gritó desde dentro. “Tú vienes de la ciudad, allá están cayendo como moscas, y me vas a contagiar”.

A Conchita, como le decían en la casa donde trabajaba (“¡Conchita!, ¡los platos, las camas, el jardín, la cocina!) le hubiese gustado al menos un apapacho, pero comprendió la reacción. Aquí, en Huautla de Jiménez, los ancianos son considerados sabios y desde tiempos ancentrales se han honrado sus creencias, como aquélla de manejo común: “Los grandes males siempre vienen de las grandes ciudades”…

Esta joven de 22 años, de la cual dependen su madre y su hermano menor, se sumó al inventario amargo de las mujeres forzadas al retorno a sus comunidades rurales, porque trabajaban en un entorno olvidado, sin equidades ni códigos: fueron las primeras en ser excluidas, desechadas y quedaron a la deriva…

Ahora se enfrentan al cruel desafío de la subsistencia, de vuelta en los terruños de donde algún día escaparon en busca de una mejor vida y donde ahora deben resistir la miseria y el estigma de los contagios.

Huautla de Jiménez, Oaxaca.

“La gente me mira raro”.

“Muchos piensan que porque venimos de la ciudad, ya estamos contagiadas, ya traemos el virus, y no nos quieren ni hablar. Hasta la misma familia nos tiene miedo”.

Concepción volvió a su casita de adobe, con techo de lámina. Desde hace más de cinco años laboraba como doméstica en una residencia de la colonia Condesa, en la zona centro de la Ciudad de México. Ganaba 2 mil 500 pesos a la quincena.

“Tenía trabajo de planta. Me la pasaba haciendo quehacer todos los días, pero ahí la llevaba; llegó el coronavirus y se me vino el mundo encima”, cuenta.

—¿Qué pasó con tus patrones?

—Tenían una empresa, pero les dejaron de pagar y entró en crisis.

—¿Y simplemente te despidieron?

—Los señores comentaron que no podían seguir pagándome; me dieron la opción de seguir en el trabajo, pero sin un sueldo y eso a mí ya no me convenía, porque tenía la urgencia de enviar un poco de dinero a mi madre y hermano, que se las ven muy duras aquí en el pueblo. Por eso tomé la decisión de regresar.

Ella mantiene la fe de viajar de nuevo a la “gran ciudad” y encontrar otro empleo cuando termine la pandemia, a la cual se refiere como “una gripe, pero más fuerte”. Aunque de vez en vez también imagina una vida en el campo…

—¿Y cómo?— se le pregunta.

—Cosechando maíz, café o frijol. Se sufre mucho en la siembra, pero igual sufrimos en la ciudad, porque no tenemos derechos…

—¿Y has tocado de nuevo la puerta de la abuela?

—Ya no. Un saludo de lejitos, sólo para saber que está bien y que no le falta nada. Así le hacemos los nietos e hijos que estamos. Ella teme contagiarse y no deja que nadie entre a su casa y menos cuando sabe que venimos de otro lugar. Ya después la abrazaré…



¡PASÁNDOLA! Una camioneta destartalada recorre los laberintos del pueblo, con un mensaje de alerta en el altavoz: “No salgan de sus casas, porque el virus nos acecha”. La comunidad está rodeada de municipios donde ya se han detectado contagios, como San José Tenango, San Miguel Soyaltepec y Santa María Teopoxco.

“Eso del COVID no es invento, por eso ni lo pensé y me vine al pueblo. ¿Qué tal si mi hijo y yo nos contagiábamos? Allá tan lejos, ¿qué hacíamos? Solos y sin apoyo”, dice Ana Belén García, de 32 años, otra de las mujeres desplazadas.

Su niño cumplirá tres años. Ella, madre soltera, trabajaba en una tienda de zapatos desde hacía tres años y medio, en la capital de Puebla.

“Rentaba un cuartito cerca de mi trabajo, hasta eso que gastaba poco en pasajes, pero con lo caro de la comida y la renta, no había oportunidad de ahorrar, apenas rascaba unas cuantas monedas y con eso estoy pasándola ahora, aunque sea de a poquito”.

Cobraba mil 800 pesos quincenales. “Mis patrones cerraron la tienda por el virus, me dijeron que no podían pagarme los días en que no se trabajara. ¿A qué me quedaba? Agarré a mi chamaco y me vine a la casa de unos familiares. Los dueños comentaron que si quería volver cuando pasara la enfermedad estaba bien, pero no me aseguraban trabajo, porque la crisis iba a estar muy difícil”.

—Y aquí, en el pueblo, ¿de qué piensas vivir?

—Ni sé… Tal vez trabajando en alguna tienda o en una casa, pero me pagarían 100 al día si bien me va, porque hay personas que llegan a pagar menos de 60 pesos y es una friega, mucho trabajo.

Ana ha comenzado a enseñar a su pequeño las tradiciones locales, como el festejo de Día de Muertos, cuando los lugareños se disfrazan con máscaras, gabanes y sombreros y bailan al compás de la música.

—Se les conoce como huehuentones— le repite ella.

—Quiero la casa— alcanza a balbucear el chiquillo, ajeno a su vida emergente y extrañando el pasado.

A ella le gana el sollozo. Mujer peregrina al fin. “Hay días que me desespero por la falta de trabajo y porque tengo que mantener a mi hijo yo sola y no sé qué hacer, pero hay otros días que me viene el ánimo: sí voy a poder, sí soy fuerte. No nos moriremos de hambre”…