"¿Tú ya hablaste con Mario (Delgado)?": Muñoz Ledo a Laura Rojas

Legisladores de seis partidos políticos se sumaron a un punto de acuerdo para apoyar la iniciativa del Ingreso Único Vital en el que se plantea otorgar tres mil 746 pesos a 11 millones de mexicanos ante la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con diputadas de diversos grupos parlamentarios, la iniciativa surgida en Morena busca dar sustento económico tres meses a las personas afectadas por la pérdida de su empleo.

Se trata de un monto de poco más de 40 mil millones de pesos que el gobierno debería destinar cada mes para muchas familias que se han quedado sin ningún tipo de ingreso económico.

De acuerdo con cifras dadas en la exposición del punto de acuerdo, que se llevó a cabo de manera remota, se informó que alrededor de 700 mil personas han perdido su empleo formal.

"El punto de acuerdo exhorta al Ejecutivo federal a contemplar como medida el Ingreso Único Vital, que sea de manera temporal y no condicionado, a las personas que tendrán una disminución en sus ingresos ante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19", dijo Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

La propuesta legislativa sumó el apoyo de 95 asambleístas federales para impulsarla en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En su participación, Profirio Muñoz Ledo, diputado de Morena, planteó que primero se requiere una ruta política para que no fracase la propuesta.

"Hay que ver quiénes están comprometidos en esto. No vaya a ser que, en vez de proveer la unidad, vayamos a agravar las tensiones políticas que hay entre los distintos grupos. Yo le pediría a la diputada Laura, a las compañeras, que nos hicieran una ruta mínima vital, un consenso político mínimo vital. Se tiene que aprobar en la Comisión de Economía de la Comisión Permanente", puntualizó Muñoz Ledo.

El expresidente de la Mesa Directiva en San Lázaro preguntó a la panista Laura Angélica Rojas: "¿Quién la preside, Laura?"

La legisladora panista respondió que Mario Delgado, líder de los diputados de Morena.

Y Muñoz Ledo le lanzó a Laura Angélica Rojas: "¿Tú ya hablaste con Mario? ¿No o sí?"

Laura Angélica calló y Muñoz Ledo insistió, así que la legisladora pidió concentrarse en el punto de acuerdo.

Porfirio Muñoz Ledo le aclaró que él estaba tratando el punto de acuerdo sobre propuesta del Ingreso Único Vital.

Previamente a su intervención, Mauricio Merino, quien encabeza la organización civil Nosotrxs, expuso que la última encuesta levantada por el Centro de Investigaciones Sociales para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, alerta de que en la primera quincena de abril entre 5.2 y 8.1 millones de personas reportaron en esta encuesta haber perdido su empleo o haber sido "descansadas", expresión que se utiliza para el trabajo informal, "una palabra profundamente discriminatoria y grave ya de suyo, o que no han podido salir a buscar trabajo por la contingencia", dijo el politólogo.

Explicó que 10.8 por ciento de la población se encuentra en esta situación, hasta el corte de abril.

En torno a esos números, Mauricio Merino aseguró que la propuesta planteada es completamente viable.

Se tendrían que disponer de 108 mil millones de pesos para un universo de 11 millones de personas, secundó Morena Villavicencio, también de Morena, sobre el punto de acuerdo que ella junto con Matha Tagle, de Movimiento Ciudadano, ha ido impulsando.

Al respecto, Muñoz Ledo dijo que "hay una cifra inicial, el salario mínimo está actualmente en tres mil 475 pesos, pero el acuerdo que habíamos tomado es que fuera tres mil pesos, dos mil 972 es la cifra de Coneval de la línea de bienestar. Nuestro objetivo debe ser esta cifra que redondamente son tres mil pesos, porque el salario mínimo está ya ganado dentro de la relación obrero-patronal y hay que hacer un discernimiento de cuánto es", indicó el morenista.

Puntualizó que primero se tiene que concebir esto como un consenso mínimo vital, un consenso parlamentario mínimo vital.

"Si el presidente de la Comisión es Mario Delgado, pues hay que hablar con él y yo hablaré desde aquí, y ojalá tú (Laura Rojas) y todos los demás podamos hacerlo.

"Lo que me interesa es la viabilidad, eso es lo que me interesa, porque yo estuve en la creación de la Constitución de la Ciudad de México con expertos y no hubo viabilidad, y habrá que hacer un panel, ya que el gran amigo Mauricio Merino está comprometido en esto, con gente de la sociedad civil que lo han apoyado, por ejemplo, Katrin Hussinger, que maneja el Grupo Incide, que tiene una red, ellos lanzaron también la idea del salario mínimo vital", agregó el diputado.

Señal{o que primero se debe hacer la tarea de lograr el consenso de los partidos. "Si sacamos el consenso tendrá un éxito total; imagínate el día que se apruebe en la Cámara de Diputados, que haya unanimidad, cero abstenciones y cero en contra", expresó Muñoz Ledo.

Dejó en claro que este trabajo no debe verse como una propuesta lanzada por la minoría, porque él pertenece a la mayoría.

