Tucson elige a su primera alcaldesa latina, hija de mexicanos

La ciudad de Tucson, Arizona, eligió este martes a la demócrata Regina Romero como nueva alcaldesa, la primera mujer latina elegida para ese puesto.

Romero, de 45 años, es hija de dos mexicanos sonorenses, que trabajaban como recolectores de lechuga en Somerton, Arizona, donde la madre dio a luz a la pequeña.

Será además la primera vez en 144 años que Tucson tendrá un dirigente latino, después de que el mexicano Estevan Ochoa dirigiera los destinos de la ciudad enclavada en un territorio vendido por México a EU a mediados del siglo XIX.

Regina Romero defendió: “Rompimos una nueva barrera que va a resonar en todo el estado y quizás en todo el país”. Consideró que “una persona por sí sola no puede hacer historia; mis padres me dieron el ejemplo de superación, ellos pusieron los cimientos, han sido una gran influencia para mí”. “Creo que esto nos motiva a trabajar más fuerte para nuestra comunidad en Tucson”, subrayó en una entrevista telefónica con EFE.

Romero obtuvo un 56 por ciento de los votos en las elecciones del 5 de noviembre, en las que no compitió el Partido Republicano y sus rivales fueron el independiente Edward Ackerley y Mike Cease, del Partido Verde.

La alcaldesa electa, que sucederá a Jonathan Rothschild y asumirá el 2 de diciembre, va a ser la única mujer latina al frente de una de las 50 ciudades más grandes de los Estados Unidos.

Pero esta no es la primera vez que Romero hace historia. En el año 2007 se convirtió en la primera mujer latina en representar el Distrito 1 dentro del concejo municipal de Tucson. Desde ese puesto alzó su voz en favor de los migrantes y, recientemente, en contra de políticas del presidente Donald Trump.