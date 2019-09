Tulsa llega por primera vez a México con Centauros

Por primera vez llega a México la compositora española Miren Iza bajo el proyecto Tulsa, para presentarse este domingo 22 de septiembre en el Foro del Tejedor (Colonia Roma). “No podía dejar pasar más tiempo, porque la verdad nunca parece un buen momento hacer una inversión de billetes y logística en otro país tan lejano, parece que todo el mundo te echa el freno cada vez que intentas hacerlo, así que en este momento dije: si no lo hago ahora tal vez para el otro año ya sea demasiado tarde”, explicó a Crónica.

Durante dos semanas, Tulsa se presentará en distintos puntos de la zona capitalina como parte de la promoción de su más reciente material discográfico Centauros, lanzado en noviembre del 2017, de la mano de la presentación del sencillo “Tres venenos”, el cual aún no decide si pertenecerá a su próximo material, en el cual ya se encuentra trabajando, o si tendrá una vida en solitario.

“Me parece que esta canción no tiene que ver en principio con lo que estoy componiendo para el disco que viene. Además me parece bonito que una canción tenga sentido en sí misma, que navegue sola, ahora las plataformas digitales te lo permiten”, expresó.

Su próximo material ya se encuentra en proceso de desarrollo de la mano de Ángel Luján, quien fuera también el productor de Centauros.