Turismo 2020: Reparto equitativo de los beneficios

El turismo no toma vacaciones. Los turistas sí, pero los prestadores de servicios no pueden echarse a la hamaca pues se trata de una actividad donde la competencia internacional es despiadada. La gente viaja cada vez más y la derrama económica alcanza cifras alucinantes. Los países que quieren una rebanada más grande tienen que estar en renovación constante y mantenerse alerta. Los que se distraen por cuestiones de política interior en poco también pierden lugares en el ranking donde nada es permanente.

Es una industria sensible a temas como el dinamismo económico y la violencia, que no cancelan los viajes pero sí los rediseñan, ya sea a menores costos o buscando opciones donde los tiroteos no sean el encanto principal. Conceptos como innovación y reinvención se usan cada vez más con la idea de crear continuamente productos atractivos a los nuevos grupos de viajeros. De hecho, la comunidad turística mundial, y la mexicana en particular, ya se preparan para el primer gran evento del calendario turístico internacional, hablo de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, la Fitur, que llega a este año a su edición 40. Suelen participar más de 10 mil empresas de 165 países

Es un foro único para promocionar las marcas, presentar nuevos productos, conocer las últimas tendencias y llenar las agendas de contactos y perspectivas. Como parte de su promoción para la edición 2020, los organizadores de la feria recuerdan, según la WTTC, el sector supone el 12% del PIB mundial y genera 1 de cada 10 trabajos, y está previsto que siga creciendo a un ritmo del 6% en los próximos diez años. Estas cifras reflejan el aumento de los desplazamientos: solamente el año pasado, el número de viajes internacionales superó los 1,400 millones según la OMT.

Uno de los objetivos más claros para los tiempos por venir en materia turístico es la mejor distribución de sus beneficios, evitar como se dice en México, paraísos turísticos con infiernos de miseria alrededor. La base discursiva de la 4T con respecto al turismo está sintonizada por un reparto equitativo de los beneficios. Lo dice así la Fitur en su página oficial. Más allá de fijarnos en tendencias globales, es importante preguntarnos también cuál es el efecto del turismo en las economías y las comunidades locales. Los datos apuntan a que la actividad turística no siempre revierte de forma equitativa en los territorios donde se lleva a cabo. Diversos estudios argumentan que sus beneficios indirectos no suelen reflejarse en una mejora de la calidad de vida de los habitantes y que sus beneficios económicos se concentran en pocos lugares. Esta realidad genera un doble reto para el sector: ser capaz de traducir la actividad turística en efectos positivos para la población local y llevar turismo allí donde no lo hay o está poco desarrollado.

El Banco Mundial, según la Fitur, define el desarrollo económico local como el proceso en el que diversos sectores de la sociedad trabajan en conjunto para mejorar las condiciones de crecimiento económico y generación de empleo. Encontramos referencias al desarrollo económico local en el turismo responsable, que busca beneficiar a las comunidades locales, y el turismo inclusivo, que se centra en generar y repartir beneficios hacia la población pobre.

En el Observatorio FiturNext propone ir un paso más allá del turismo responsable, inclusivo o sostenible. Nos enfocamos en promover buenas prácticas que descentralizan y distribuyen los beneficios del turismo hacia el territorio. Es decir, prácticas que inciden positivamente sobre comunidades que no participaban anteriormente en el turismo o lo hacían de forma minoritaria, al mismo tiempo que les ofrecen maneras de involucrarse en la toma de decisiones.

Identifica tres formas clave para contribuir al desarrollo económico local desde el turismo. A la hora de analizar buenas prácticas replicables que abordan este reto, examinamos sobre cuál o cuáles de estas áreas inciden utilizando indicadores específicos para cada una:

Descentralización de turismo y turismo de comunidad. La descentralización aumenta la capacidad de toma de decisiones entre la población local, fomenta la creación de redes de suministro autogestionadas y beneficia a las comunidades en su conjunto, ya que crea nuevas oportunidades para emprendimientos locales y empleos.

Oportunidades para emprendimientos locales. La capacitación y el apoyo a emprendimientos locales permite distribuir los beneficios económicos hacia las familias locales y comunidades enteras. Así, se las empodera para formar parte de los ecosistemas de consumo y provisión de servicios a la industria turística.

Empleo inclusivo y equidad social. La promoción del empleo entre la población local es la forma más básica y sencilla de dar oportunidades a las personas en situación de vulnerabilidad o que forman parte de minorías. Más allá de tener efectos positivos para las comunidades, el desarrollo económico local genera numerosos beneficios para los destinos y las empresas del sector turístico.

En primer lugar, permite llevar el turismo en zonas donde está muy poco desarrollado, de manera que se crean nuevos destinos y se potencian otros donde apenas hay actividad turística. Estos destinos ofrecen oportunidades para empresas del sector que trabajan en la zona o se quieren establecer allí, desde hostelería hasta operadores turísticos, empresas de transporte u otros.

Además, trabajar con iniciativas de turismo sostenible que apoyan a emprendimientos locales o generan empleo para minorías posiciona a empresas del sector de manera positiva ante sus clientes. Este posicionamiento puede contribuir a atraer a un mayor número de viajeros, cada vez más dispuestos a contribuir a los destinos que visitan y a las comunidades que viven allí.

En suma, la desigualdad social es un fardo para el turismo. Sus beneficios tienen que repartirse de manera más equitativa para que la industria en su conjunto prospere.