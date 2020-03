Turrell y el canon global

James Turrell (L.A. 1943) ha explorado la percepción sensorial lumínica a través de grandes instalaciones, grabados, maquetas, fotografías u hologramas. Una breve selección conformó Pasajes de Luz, 2019-20, en el Museo Jumex, segunda exposición de este artista en México. En el extinto Centro Cultural Arte Contemporáneo de Televisa, al parecer, Turrell mostró Bloodlust de septiembre 3 a octubre 5, 1991, instalación casi idéntica a otras de la serie Space Division Construction o Aperture Work, y que recuerdo haber visto expuesta muchos meses en el CCAC.

Turrell es único, ya que no puede encasillarse en el Land Art de Robert Smithson, Nancy Holt, Mary Miss, Alice Aycock, Walter De Maria o Michael Heizer. Tampoco al ­Light and Space Movement o artistas como Douglas Wheeler, Robert Irwin, Charles Ross, Larry Bell, etc. El evidente vínculo entre espiritualidad y luz en Turrell se conecta con la Capilla de las Capuchinas, 1960, de Luis Barragán y los Mensajes de Mathias Goeritz o La Iglesia de la Luz, 1989, de Tadao Ando. ¿Hay paralelismo entre el Roden Crater Project (ca.1974-2024) de Turrell y edificios como el Matrimandir, (1971-2008) en la ciudad utópica de Auroville, India o el Goetheanum, 1919, de la Sociedad Antroposófica deudora de la filosofía de Rudolf Steiner?

Según la revista Dazed, Kanye West donó 10 millones de dólares para el Roden Crater Project y tanto Drake se inspiró en Turrell para el video de su canción, Hotline Bling, 2015, como Es Devlin al diseñar el escenario de Beyoncé para su Formation Tour, 2016. Tanto el contradictorio ascendente entre farándula, arte y espiritualidad en Turrell, como su teatralización minimalista del espacio (ver Michael Fried, 1967) y el visionario ensayo, Minimalism and the Rhetoric of Power, 1990, de Anna C. Chave donde Turrell no es analizado, —pero podría— impulsan tanto para bien como para mal, la transición de la obra de James Turrell de un canon artístico norteamericano, a un programa cultural y político de brutal penetración global.

