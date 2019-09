UE admite que cada vez es más difícil preservar el pacto nuclear con Irán

La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, reconoció este miércoles que cada vez resulta más "difícil" preservar el acuerdo nuclear con Irán pese a que las partes que continúan en el pacto siguen comprometidas con él tras la salida de Estados Unidos.



Mogherini, que como representante de la Unión Europea presidió una reunión de las potencias que continúan en el acuerdo (Irán, Rusia, China, Francia, Alemania y el Reino Unido), explicó que todas las partes confirmaron su "determinación para continuar todos los esfuerzos para preservar el acuerdo".



Sin embargo, la diplomática italiana reconoció no poder esconder que eso es "cada vez más difícil" y llamó a Irán a dar marcha atrás a su decisión de incumplir el pacto con el desarrollo de nuevas actividades atómicas.



Mogherini insistió en que todos los pasos dados hasta ahora por Teherán "son reversibles" y recordó que proteger el acuerdo nuclear va en "interés de todos".



La representante europea no quiso comentar los intentos liderados por Francia para lograr negociaciones entre Estados Unidos e Irán, pero dio la bienvenida a todos los esfuerzos para "abrir canales de diálogo".



Las potencias europeas, que de entrada se movieron rápidamente para tratar de conservar el acuerdo nuclear tras la ruptura por parte de Estados Unidos, han comenzado en las últimas semanas a distanciarse más y más de Irán.



El país persa, asfixiado por las sanciones estadounidenses, comenzó este verano a violar el pacto en respuesta a las medidas de Washington y ha acusado a Europa de no hacer los suficiente para contrarrestar los castigos del Gobierno de Donald Trump.



La tensión se ha disparado recientemente con los ataques contra refinerías de petróleo de Arabia Saudí, una acción de la que tanto EE.UU. como Alemania, Francia y el Reino Unido han responsabilizado a Irán.