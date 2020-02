UIF: Se acabó “la fiesta” del outsourcing; la evasión fiscal suma $21 mil millones

Funcionarios del gobierno federal y representantes de los sectores productivos del país demandaron regular o hacer ajustes al ­outsourcing para terminar con los abusos a los trabajadores y con las empresas fachada, combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal que asciende a unos 21 mil millones de pesos por esta práctica, según reveló el director del IMSS, Zoé Robledo.

“Los 21 mil millones de pesos anuales de evasión, significarían para el IMSS lo equivalente a 14 hospitales de segundo nivel, a 210 clínicas de primer nivel de atención”, aseveró.

Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de su directora de la Oficina para países México y Cuba, Gerardina González Marroquín, reconoció ante legisladores que la subcontratación es un tema ampliamente difícil de regular.

La dificultad de regular la subcontratación —advirtió— no es sólo en México, sino que está en todos los países del mundo. “Cuando la OIT preparó los documentos para la conferencia del año 2006, tenía informes de más de 70 países en el mundo y esos 70 países, todos, revelaban dificultades en la reglamentación y en la regulación; de manera que no es un tema fácil”, relató.

En su oportunidad, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, se pronunció por acabar con “la fiesta” del outsoucing ilegal que impide el desarrollo del país, pues secundó a Robledo al recordar que además de esos 21 mil millones de pesos anuales que se evaden, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también pierde otros 324 mil millones de pesos anuales por la defraudación fiscal de las empresas “factureras”.

“No podemos permitir como país, sociedad y Estado, que se jacta de tener elementos históricos y actuales de construcción de estado social de derecho, mantener una política de ­outsoucing ilegal tolerado desde las autoridades”.

Es evidente que el outsoucing no es una práctica “químicamente pura”, sino que está vinculada con generación de empresas fachada, como aquellas que facturan operaciones simuladas, apuntó Nieto Castillo.

Por tanto, indicó, es necesario analizar cada una de las características del outsoucing y, de detectar irregularidades, esas empresas deben combatirse con la aplicación de la ley.

Durante del Parlamento Abierto que organizó el Senado para hacer ajustes al dictamen aprobado en comisiones en diciembre pasado, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, pidió a los legisladores “no caer en la trampa”, en la regulación de la subcontratación que busca otorgar los mínimos derechos laborales como pago de aguinaldo, vacaciones o seguridad social.

“No, la trampa de caer en esta figura es que no se considera y no se toman en cuenta los derechos colectivos. Cuando hablamos de estas figuras, no estamos hablando del pago de reparto de utilidades, no estamos hablando de la estabilidad en el empleo, no estamos hablando de la antigüedad en los diferentes centros de trabajo; entonces, llamo la atención para que en esta reflexión no se vaya a caer en la trampa de que cualquier cosa se puede subcontratar.

Alcalde Luján expuso que, desde el 2012, no se realizó ningún tipo de inspección para detectar las malas prácticas, de las “empresas de papel” y acusó un pacto de complicidad e inacción entre autoridades gubernamentales que permitió que esto creciera y proliferara sin ningún control.

“Hubo una nula coordinación que existía entre el IMSS, la Secretaría del Trabajo, la Procuraduría Fiscal, el SAT, la UIF. Entonces, todas esas instituciones se ven afectadas finalmente por figuras que cayeron en su abuso absoluto”, sostuvo.

COMO EL COLESTEROL. Alcalde Ricalde aseguró que más que un ajuste a la legislación laboral, es necesario que se aplique la actual para combatir el outsourcing que comparó con el colesterol, pues “hay bueno y malo”, por lo que la dependencia a su cargo ha intensificado las inspecciones en coordinación con las demás instancias del Estado involucradas.

Zoé Robledo, director del IMSS, advirtió a los empresarios que valerse de empresas patito de subcontratación a la larga les generará un daño gravísimo ya que deberán ser llamados a cuentas y lo explicó así.

Robledo dijo que esto que se convirtió en deporte nacional y lo que se busca es que deje de serlo, “ya no a estas prácticas ilegales que le han hecho daño a la política de las empresas en todo el país”.

En su oportunidad, el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, aseguró que incurren en delincuencia organizada los empresarios que usan la subcontratación ilegal y los llamó a portarse bien.

La IP, por regular la subcontratación, no eliminarla ni añadir más cambios

El sector privado se pronunció por regular sin cambiar de nuevo en la Ley Federal del Trabajo el régimen de la subcontratación laboral, para combatir las malas prácticas y los abusos en el outsourcing ilegal.

El director de TallentiaMX, Elías Micha, planteó regular la subcontratación, no eliminarla, preservar la actual Ley Federal del Trabajo, crear el Registro Nacional de Empresas de Subcontratación y, lo más importante, que la inversión nacional y extranjera tenga certidumbre jurídica para generar nuevos y mejores empleos.

Micha destacó que México tiene una legislación laboral robusta, por lo que no es necesario cambiar la Ley Federal del Trabajo.

Destacó que la industria apoya la propuesta del gobierno del presidente López Obrador, y de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, en el sentido de que no es necesario modificar la Ley Federal del Trabajo, ya que “basta con asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente”.

Por su parte, Javier Treviño, director general de Políticas Públicas del CCE, planteó que el sector privado está a favor de la erradicación total de la subcontratación ilegal, la simulación y la competencia desleal, pero la subcontratación legal es fundamental para miles de empresas nacionales y extranjeras, así como para el propio gobierno.

Recordó que la reciente reforma laboral aún no se aterriza plenamente en el país, por lo que exhortó a los legisladores a actuar con prudencia y responsabilidad en el análisis sobre la conveniencia de introducir más cambios a la legislación laboral.

Alexandra Zapata, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), resaltó que en 2018 los salarios mensuales de los empleos tercerizados fueron superiores en un 68% al promedio. Asimismo, el diagnóstico establece que la subcontratación bien formulada impulsa la economía formal y es un factor que hace más competitivas a las empresas porque le permite el acceso al mejor talento disponible y a los trabajadores les da certeza jurídica y capacitación continua.