Un compromiso es el de seguir apoyando al deporte. Los Panamericanos de Lima 2019 son ejemplo de ello

Si de algo debemos estar orgullosos las y los mexicanos en estos días, debe ser de la magnífica participación de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos de Lima 2019; el representativo tricolor se ubicó en el tercer lugar con 136 medallas totales: 37 de oro, 36 de plata y 63 de bronce, siendo así la mejor actuación histórica en cuanto a obtención de medallas fuera del país.

Como en la mayoría de las participaciones que ha tenido la delegación mexicana, el panorama previo al inicio de los juegos panamericanos no resultaba ser del todo alentador, ¿Las razones?, pueden ser diversas: 1) El deporte en México no ha sido una prioridad en líneas generales para los gobiernos mexicanos; 2) el presupuesto designado al deporte es discontinuo y opaco en muchas ocasiones; 3) las instituciones y federaciones deportivas, en la mayoría de los casos carecen de un adecuado diseño institucional; 4) los atletas tienen poco apoyo de patrocinadores; y 5) existe una baja afinidad social por la cultura deportiva (de acuerdo con el INEGI el 57.6% de los mexicanos no hace ejercicio).

Empero, a pesar de todas estas vicisitudes que repercuten directamente en la formación del atleta mexicano, los resultados obtenidos en Lima 2019 son un gran indicativo del gran potencial que puede tener el deporte mexicano a nivel internacional.

Desde mi perspectiva, centrar el debate sobre quién o quiénes son los responsables de este triunfo, me resulta situar esta proeza mexicana en un plano maniqueo y estéril, el cual no abona nada en el mejoramiento del deporte mexicano.

Más bien, debemos aprovechar esta coyuntura para construir un nuevo paradigma del deporte mexicano, en el cual confluyan gobierno, autoridades deportivas, atletas, entrenadores, expertos y sociedad; no solamente con el objetivo de buscar ser una potencia mundial deportiva sino de ver en el deporte una oportunidad de inclusión y bienestar social a través de la actividad física. En la medida que todos los actores involucrados en el deporte mexicano demostremos el mismo sacrificio, disciplina, tenacidad y compromiso que demuestran nuestros atletas, estaremos más cerca del pódium que del fracaso.

*Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde ­Ecologista de México en el ­Congreso de la CDMX