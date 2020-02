Un Día Sin Mujeres exhibe indecisiones de la 4T

Mientras AMLO tacha de “conservadores” a quienes se manifiesten el 9 de marzo, el consejero morenista Alejandro Viedma pide no politizar el tema. Rocío Nahle, titular de Energía, respalda la iniciativa y pide no contaminar políticamente la libertad feminista; Lorena Villavicencio: “no saldré de casa, me sentaré a leer y a chatear”.