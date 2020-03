Un días después: el azote del enemigo feroz…

La ciudad cambió y se estremeció. Ya no son aquellos amaneceres de apretujones en el transporte público, de parloteos y agitación colectiva en vagones y buses. Son andares silenciosos, solitarios y suspicaces, porque basta un estornudo o un carraspeo para marcar el signo de la muerte en quien no pudo contenerse.

El día después de la primera muerte por coronavirus en el país despide angustia, miedo… Es el aroma de la jornada, si a esta sensación compartida había de ponerle nombre.

Quienes por necesidad u obligación han salido de sus casas parecen cimbrados por la noticia y las cifras amargas de otras latitudes. “Italia registra récord de 475 fallecidos en 24 horas”, se oye en la radio, porque los conductores de micros y camiones han cambiado de frecuencia y en vez de escucharse las notas cumbiamberas de antaño sintonizan estos días los noticieros, con sus revelaciones trágicas.

“La Secretaría de Salud confirmó el primer deceso por COVID-19 en México”, se repite en todas las emisoras y las abuelas sacan sus crucifijos o comienzan a susurrar plegarias, mientras los demás pasajeros, asidos a sus bolsos o morrales, aprietan los labios y bajan la mirada. Son los caminantes descritos por el Presidente, los obligados a buscarse la vida en la calle y por quienes se ha postergado la parálisis económica.

La ciudad cambió y se estremeció. Ya no son aquellos amaneceres de apretujones en el transporte público, de parloteos y agitación colectiva en vagones y buses. Son andares silenciosos, solitarios y suspicaces, porque basta un estornudo o un carraspeo para marcar el signo de la muerte en quien no pudo contenerse. En el miedo, no hay espacio para los espasmos. “El coronavirus se transmite por las secreciones, por los líquidos respiratorios que todas las personas proyectan por nariz y boca al estornudar, toser, hablar, gritar o cantar; y se pueden propagar de manera directa porque todos tenemos enfrente, incluso sólo con respirar, una nube de partículas líquidas que no están a simple vista. Si estamos cerca de otra persona, ella respira nuestra nube y nosotros la de ella. Y de forma indirecta, por gotas de saliva que caen generalmente a una distancia aproximada de seis metros, tanto en superficies como en la mano”, ha descrito el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell.

Y por eso, un día después de la primera muerte, nadie estornuda, nadie tose, nadie habla ni grita ni canta… Se terminaron los cánticos de carretera, las charlas sobre el tren, los gritos en el camellón. Ya no deambulan los boquiabiertos.

Aunque se ha referido su ineficacia (“Los cubrebocas no se necesitan, no protegen, son espectáculo y no ciencia ni técnica, dan falsa sensación de seguridad y acaso la oportunidad de salir en las fotografías”, según López-Gatell) el olor de la muerte aviva el uso de máscaras, bufandas, caretas, guantes y pañuelos.

Y no es la realidad imaginada o deseada desde Palacio Nacional, donde el presidente López Obrador recurre otra vez a sus reliquias para la fortuna, como aquel trébol de seis hojas recibido en Tampico de manos de un restaurantero cuyo negocio opera frente a un panteón: “Aquí se está mejor que enfrente”, escribió al reverso. “Se hizo mucho argüende con mis ´Detentes´ que me da la gente, ¿y qué quieren? Se enojan de todo, ya no les gusta nada, andan malhumorados”, dice el mandatario y aprovecha para animar al pueblo, invitarlo al júbilo, sin depresión.

“No debe caerse en el miedo, en la sicosis, no perdamos la calma, hay un gobierno que protege a la gente, no está sola ni abandonada”, dice.

—¿No ayuda su ejemplo? Usted ha mantenido contacto físico con sus seguidores y funcionarios.

—Ayuda el ejemplo de estar trabajando con seriedad, con responsabilidad, no el protagonismo, no estar apostando a la tragedia.

Afuera esas palabras sucumben, se olvidan. Es quizás el pavor mexicano a la muerte o el sentirla tan cerca, a la vuelta de la esquina, pero los mensajes oficiales de quietud se evaporan a cada hora, a cada número sumado a la lista de casos sospechosos y confirmados. “Tuvimos un deceso, lamentable, como puede ser cualquiera, que ilustra exactamente lo que sabemos pasará y que contemplamos desde hace casi tres meses. Una minoría de personas desafortunadamente llegará a esto”, apacigua Hugo López-Gatell y pide no distraerse en pequeños detalles ni escándalos, “como quién le dio la mano a quien o quién no se puso alcohol”, aunque su mensaje es como nube pasajera, de una sombra fugaz.

Se fue el primero compatriota y gana la desesperanza, el pánico: se alude a profecías cumplidas y a trompetas apocalípticas. En los rincones citadinos y en las redes sociales despunta cada vez con mayor fuerza la versión de una emergencia nacional sin precedente: “A partir del lunes 20 de marzo ya nadie podrá salir de sus casas, todos al encierro”. Los llamados a una cuarentena taladran aún más las almas, y aquellos desventurados de la mañana vuelven con celeridad a sus hogares: mudos, perplejos, desconfiados y envueltos en sus mascarillas inútiles…

“¡Calma. No a las noticias falsas!”, suplican las autoridades sanitarias, pero el día después no cede en su olor a muerte. Desde la Secretaría de Salud se anuncia una segunda defunción: la de un hombre de 74 años con hipertensión y antecedentes de viaje a Estados Unidos, cuya prueba de confirmación aún está pendiente.

Ya no habrá de ser un solo día ni un solo después. Se habrán de agolpar los días aciagos, mientras perdure la zozobra y el azote del enemigo feroz…