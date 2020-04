Un ex campeón mundial de boxeo, se viste de héroe en España

Javier Castillejo ex monarca universal medio y superwelter, entrega despensas a domicilio a enfermos, discapacitados y ancianos en plena pandemia del COVID-19.

La grandeza que mostró en los cuadriláteros, donde el español Javier Castillejo fue campeón mundial en ocho ocasiones en peso medio y superwelter, se mantiene intacta en “El Lince de Parla”, quien como voluntario de la Cruz Roja reparte despensas a personas enfermas, discapacitadas y de la tercera edad, en medio de la pandemia del coronavirus.

A 11 años de su retiro del boxeo profesional, Castillejo tiene un gimnasio donde canaliza a unos 200 jóvenes que no trabajan ni estudian a la práctica del boxeo, pero ante la emergencia sanitaria permanece cerrado, y en un momento de reflexión y lucidez, Castillejo decidió auxiliar a la gente de Parla, la localidad donde nació y que tanto lo necesita en estos momentos.

"Yo soy joven, sano y fuerte. ¿Qué hago aquí encerrado? Necesitaba ayudar", se dijo el ex boxeador que tantas veces hizo vibrar a los españoles con sus triunfos internacionales, como cuando en La Cubierta de Leganés, recuperó el cetro universal ante el estadunidense Keith Mullings ante 15 mil enloquecidos espectadores, que festejaron el retorno del título a España 22 años después.

Ahora los festejos son muy diferentes, pero igual o más emotivos, como narra el propio ex pugilista, cuando realizó su primera entrega de alimentos a una anciana de 90 años que apenas pudo caminar hacia la puerta ayudada por una andadera para recibirlo, con una enorme sorpresa al reconocer el rostro del ex monarca mundial.

Ex pintor de brocha gorda, cuando el boxeo no le daba lo suficiente para vivir, Castillejo sabe lo que es vivir con limitaciones y sorprende a mucha gente mayor, que al abrir la puerta de sus casas se encuentran con un ex campeón mundial con mascarilla y guantes llevando comida hasta su puerta.

Y es que España ha sido uno de los países más golpeados por el COVID-19 con 146,690 personas contagiadas y14,673 fallecidos, la segunda nación en el mundo con más muertes registradas después de Italia.

La valentía y arrojo que siempre mostró Castillejo sobre los encordados, la ratifica fuera de los rings en apoyo a su gente de Parla, una conocida localidad madrileña y es que asegura que “amor con amor se paga”.

Castillejo enfundado en su chaleco de la Cruz Roja, acude al Carrefour con lista en mano, canjea los cupones de 30 euros por mercancía que entrega casa por casa a personas para las cuales es imposible salir al supermercado.

"¡Campeón, que haces aquí!, me suelta alguno sorprendido cuando me reconoce detrás de la mascarilla. Y te conmueve. Porque da mucha pena, me angustia. Verlos ahí encerrados, con esa soledad. Porque lo peor es la soledad. Te quedas pensando todo el día", admite Castillejo

"Son gente admirable, porque psicológicamente hay que ser muy fuerte para soportar esto. Personas que están solas, que son mayores, que tienen lejos a sus familiares, que tienen miedo cuando ven las noticias", incluso se han dado escenas conmovedoras en las que los abuelos lloran o le quieren dar propina.

“Algunos se quedan sorprendidos y miran alrededor por si estuviera alguna cámara, como si fuera una broma. Y les digo que no se preocupen, que no pasa nada, que estamos aquí para ayudar y le traemos la compra que usted ha pedido”, narra Javier.

El mismo pelador bravío que perdió ante Óscar de la Hoya combatiendo por el título mundial superwelter en el MGM Grand Garden de Las Vegas, Nevada, el mismo que sorprendió y derrotó a los 38 años al alemán Felix Sturm en su propia tierra y donde se crío hasta alcanzar la corona mundial de los medianos, ahora muestra su lado más humano y generoso.

Al terminar su labor voluntaria, pasa el resto de la cuarentena en casa, con su familia, leyendo, mientras ejercita el cuerpo y la mente, dice el ex boxeador, que en la puerta de su gimnasio tiene un cartel que dice: "La valentía más grande del ser humano es mantenerse en pie, aun cuando se esté cayendo en pedazos".

En una metáfora boxística, el tres veces campeón nacional y séxtuple monarca europeo, compara el combate ante el coronavirus con una pelea a 12 rounds, ante un rival que le hace daño y no permite recuperación, pero al tener una oportunidad conecta un golpe, gana y eso es lo que va a hacer con la pandemia.

Para Castillejo es más importante involucrarse de esta forma que con dinero, aunque afirma que “quien tiene que lo done, está bien, pero yo cambié los guantes de boxeo por los de latex, me los cambio 40 veces y me lavo las manos otras 40, para que ojalá esto traiga un cambio que nos pueda hacer ver la luz al final del túnel en España”.

