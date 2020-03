Un fin de año con Álvaro Obregón

Por fin se terminaba aquel agitado 1920. La combinación política no podía ser más insólita: un presidente asesinado, un presidente provisional con una no tan secreta vocación por la ópera, y un presidente, general victorioso. Cuando el general manco asumió la presidencia de la República, hubo un cierto alivio. Y la expectativa de que, en adelante, las cosas podrían ir mejor. Mientras el general Obregón se empezaba a acostumbrar a La Silla, los mexicanos ya estaban pensando en la película que irían a ver el día de Navidad, el billete de lotería que podría cambiarles la vida, o los inevitables regalos para los niños.

La prensa aseguró que la toma de posesión del presidente Álvaro Obregón se dio envuelta en el entusiasmo popular. Había razones para ello: el presidente saliente, Adolfo de la Huerta, entregaba el poder en un entorno pacífico. Y otra cosa importante: se hallaba presente en la ceremonia.

El nuevo presidente recorrió, entre cientos de curiosos y una valla militar, la distancia entre Palacio Nacional y la Cámara de Diputados, en la esquina de Allende y Donceles. Allí lo esperaba el “todo México”, empeñado en conseguir aunque fuera un lugarcito para presenciar el acontecimiento.

El cronista de El Demócrata, un periódico ya desaparecido, resumió de esta manera los forcejeos dentro del edificio, porque nadie deseaba quedarse fuera: “para no omitir nombres, para no herir susceptibilidades que estamos muy lejos de querer ofender, sólo podemos decir que encontraron lugar como pudieron; que todos se acomodaron y que los que no hubieron lugar amplio, se conformaron con el pequeñísimo que les deparó la suerte para presenciar el acto solemne de la transmisión pacífica del Poder de un Presidente a otro”.

Era, sí, el nuevo presidente; pero no era el general, sino el ciudadano Álvaro Obregón. Con una voz que no era, dijo el reportero, la que solía emplear en el campo de batalla; tenue, más bien, comenzó a pronunciar la protesta. Se le figuró al enviado de El Demócrata que, en algún momento, la voz del nuevo presidente se ahogaba por la emoción.

Los festejos se prolongarían de ese 1 de diciembre hasta el sábado 5 y, ya encarrerados, los habitantes de la capital empezarían a prepararse para festejar a las Conchas y a las Lupes, y, si bien no existía hace un siglo la expresión “Maratón Guadalupe-Reyes”, existía la disposición, las ganas y la tranquilidad suficiente para abandonarse al clima de fiesta que siempre inunda los fines de año.

Si bien era cierto que, como incomodísima piedra en un zapato nuevo, al gobierno de Álvaro Obregón le hacía falta el anhelado reconocimiento de los Estados Unidos, ya se vería en el inicio de año empezar a trabajar para conseguirlo. Por lo pronto, ese fin de semana había teatro, toros, función en el frontón y un montón de películas para disfrutar. Y luego, empezar a mirar escaparates, pensando en un obsequio especial o en la compra que podría hacerse en fin de año.

Hasta parecía que nadie se acordaba de la tumba, fresca todavía, de Venustiano Carranza, en el Panteón de Dolores.

¡VAMOS AL CINE! En el siglo XXI, hay versiones que aseguran que los mexicanos somos campeones a la hora de engancharnos en auténticos maratones de las numerosas series que ofrecen las plataformas de streaming. Pero el hábito no es nuevo. Exactamente hace un siglo, uno de los formatos usuales en materia de cine eran las películas en episodios, y a la gente le encantaban, y si se las pasaban entera, tanto mejor.

Dramas y aventuras se anunciaban en los cines de la época, muchos de ellos ya desaparecidos en el fragor de las transformaciones urbanas y los sismos. Pero en ellos se construyó la educación sentimental de los mexicanos de hace cien años, que habían comenzado 1920 con un suceso de lo más taquillero: la exhibición de la serie entera de La banda del automóvil gris, emocionante reconstrucción de los sucesos criminales que habían ocurrido en la capital unos pocos años atrás, y que no dejaba de impactar al público, en parte por dos cosas: que los policías que resolvieron el caso participaban en la película, interpretándose a sí mismos, y que las escenas finales del fusilamiento de algunos de los integrantes de la banda, eran pietajes originales de la ejecución. Aquel escándalo todavía daba de qué hablar, porque el chisme según el cual algunas de las joyas con que un admirador había obsequiado a la triunfante María Conesa, pertenecían a los botines de los atracadores.

Las películas, la mayor parte de ellas, importadas, se cambiaban con frecuencia. Fue un año en que los mexicanos vieron actuar en diferentes filmes a las grandes mujeres fatales del Hollywood rutilante de 1920: Theda Bara y Pola Negri.

Para los días en que Álvaro Obregón llegó a la presidencia, se estrenaba una serie llamada El Ojo del Mal, que se fue exhibiendo a razón de un capítulo diario, con estrenos escalonados en diversos circuitos de cines capitalinos.

Las películas de ficción eran muy gustadas, pero las filmaciones de sucesos reales seguían siendo muy populares: en diciembre de 1920, la película de una corrida de toros en donde se presentaron Gaona y Dominguín, y la de un concurso de un oficio ya perdido, la taquimecanografía, se anunciaban como “colosales estrenos”, y tenían muchos seguidores.

Había películas silentes de factura nacional, y al lado de Lirio entre el fango o La hija del presidiario, se promovía Las Calaveras del Terror que estelarizaba una actriz mexicana, Beatriz Domínguez, “serie en 18 episodios y 36 partes”, con “espeluznantes escenas que ponen los pelos de punta”.

Hubo un caso raro, que, al menos en ese año, no fue estrenada: desde noviembre se anunciaba el estreno de la versión fílmica de El Zarco, la novela póstuma de Ignacio Manuel Altamirano, publicada hacía relativamente poco, en 1901. Pero, de repente, los anunciantes de “El Zarco o los Plateados” empezaron a afirmar que la sola mención del tema había causado incomodidad en algunos círculos, razón por la cual el estreno se pospondría, pero lo cierto es que se terminó el año y la película no llegó a los cines de la capital.

LA HORA DE LAS FIESTAS Y LOS REGALOS. En el curso de un año, las faldas femeninas se habían acortado hasta la pantorrilla, y en algunos de los anuncios decembrinos, empezaban a aparecer vestimentas que llegaban a las rodillas. Empezaban a promoverse los nuevos trajes y los nuevos sombreros que las mexicanas podrían lucir en las fiestas de fin de año.

¿Fiestas? Vaya que sí. El pretexto eran los festejos para toda señora o señorita que se llamara Concepción o Guadalupe, y la tentación del jolgorio se veía amplificada por la visita de una delegación estadunidense a la que la prensa llamaba “los excursionistas” y a la que los anfitriones, del gobierno federal, pasearon por la Ciudad de México, la llevaron a las pirámides de Teotihuacan y se empeñaron en mostrarles el alegre país que era el nuestro a fines de 1920. Se organizaron kermeses y verbenas en el Parque Lira, donde la entrada costaba un peso, y había música, alimentos y actividades de distracción. El muy popoff Café Colón, donde solían recalar presidentes, militares y políticos desde los tiempos de Victoriano Huerta, anunciaba que su salón con espectáculo de cabaret, Montmartre abriría a diario a las 8 de la noche, por si los visitantes y los que tenían ganas de ver a los visitantes, tenían deseos de “bailar alegremente”.

Muy esperadas fueron, también, las partidas en el Frontón Nacional, y la corrida del 5 de diciembre en el Toreo de la Condesa, donde iban, el gran Gaona y Ernesto Pastor, a lidiar seis toros de San Diego de los Padres.

Dos de las grandes tiples del momento, Mimí Derba (“tres partes de Afrodita y una de Minerva”) y María Conesa, se presentaban ¡juntas! En el Teatro Colón, en Las Diosas Modernas; se volvía a montar en el Lírico El Jardín de Obregón,y había circo en la capital, el Metropolitan, con actos de perros y caballos adiestrados, acróbatas y tres payasos que, se aseguraba, eran buenísimos y famosísimos: Pompoff, Thedy y Emil.

A medida que se acercaba la fiesta de la virgen de Guadalupe, más aumentaba el espíritu de fiesta y jolgorio. Se multiplicaban los anuncios de sorteos, no sólo de la Lotería Nacional (cuyo premio del Sorteo Mayor era nada menos que 50 mil pesos), sino de la lotería de Querétaro, la de Toluca, la que se hacía para beneficio de los huérfanos franco-mexicanos de la Gran Guerra. Cuando pasó el 12 de diciembre, y, según los periódicos, se apersonaron en la Villa de Guadalupe 30 mil devotos, todo fue planear regalos y cenas.

En el Café Colón, por cuatro pesos, prometía un banquete de Año Nuevo: pura cocina francesa, y, además, música, fiesta y obsequios.

Los periódicos se llenaron de anuncios de joyas y prendas de vestir; la gran competencia, el gran objeto de deseo, eran gramófonos y gramófolas. ¿Qué se escuchaba? Se vendían ya muchos discos, valses, ópera… tenían mucha demanda los discos de Enrico Caruso. Pero lo que era lo último de lo último eran los fox trots, el baile de moda, con el que los mexicanos se apasionaron y con el que se adentraron a la intensa década de los locos años veinte.