Un Jaguar, una camioneta y un terreno residencial en el Bahía Príncipe de Cancún

DRIVE.- Uno de los torneos más caros para los golfistas que viven en la CDMX y el área metropolitana, es el que se celebra en Cancún, el cual a pesar de los estupendos premios, se lleva a cabo con enorme cantidad de gastos como la inscripción, el caddie, el carrito de golf, la estancia bastante cariñosa, las comidas, las bebidas y si hay tiempo los paseos por esas maravillosas playas, esto, sin contar con el vuelo en avión.

MADERA TRES.- Desde luego, los premios son un Jaguar 2019, una camioneta Land Rover 2019, ambos exceden un millón de pesos cada uno, y un terreno en propiedad en Bahía Príncipe Residencial de gran valor. Pregunto: ¿a cuántos torneos has ido y cuántos autos te has ganado? De cien torneos que has asistido, ¿cien autos se te han ido de las manos? Sólo conocí a un profesional Juanito Nery (QEPD), que tenía en su haber 40 holes in one.

MADERA CINCO.- Entre mis partners de juego conozco a muchos que han ido a más de cien torneos y no han ganado uno. Por ejemplo, el dentista José Luis Simbeck Escobedo, quien empezó de niño a jugar en el Campestre de Ciudad Juárez, tiene 64 años jugando y ha realizado 8 hoyos en uno, de los cuales 3 fueron en torneos. Actualmente es asociado del Club Los Tabachines de Cuernavaca y fue campeón nacional en categoría “B” en 1968; fue campeón nacional categoría “A” en 1973 y ganó dos Campeonatos Nacionales en Categoría “AA” en 2006 y 2007, cuenta con más de 200 trofeos en casa, donde tiene un enorme Salón de Trofeos.

HIERRO SIETE.- O bien, Reynaldo Ramírez Medina, quien tiene 45 años jugando y ha hecho seis hoyos en uno, tres con premio en torneos y tres pagando las copas a los asistentes.

HIERRO NUEVE.- También Rolando Lemus Ortiz, quien tiene más de 50 años jugando y ha competido en más de 300 torneos, ha ganado más de 100, sólo ha realizado un hole in one en 1991 en el hoyo 9 del Club de Golf La Hacienda. Los tres son extraordinarios jugadores amateurs.

APPROACH.- El Torneo Bahía Príncipe Golf Open se jugará el próximo 5 de octubre en formato ago-gó por parejas, ofrece también premios a los mejores oyeses, driver de precisión y de distancia.

PUTT.- El hospedaje será en el Hotel Luxury Bahía Príncipe con paquetes especiales de estancia. Informes e inscripciones al 984 875 5048. Recuerda: El golf es como la vida, luchas y te esfuerzas todo el camino, para terminar en el hoyo.

