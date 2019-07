Un monumento a la Nación

ING. ALFONSO ROMO GARZA, JEFE DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA:

+Hacer lo correcto es mejor que hacer las cosas bien

Peter Drucker

CIUDAD DE MÉXICO.- Si nos limitamos a la manera como, siendo un emprendedor privado, habría aplicado la frase de Peter Drucker que inicia esta entrega, sería tan simple como revisar su currículo y la lista de empresas y otras actividades económicas que ha realizado y situado en la lista de los grandes empresarios regiomontanos.

La calificación sería, obviamente, muy elevada…

Ahora, ingeniero, creo que usted podría adecuar esta frase para convertirla en el lema de su primera gestión políticoadministrativa. Hasta es posible que la calificación resultara mejor que la de su historia empresarial si, a lo realizado agregamos el factor tiempo en que lo ha hecho, desde que comenzó a relacionarse con Andrés Manuel López Obrador, entender desde su carácter hasta sus hechos políticos, que es prácticamente el único ámbito de actividad en que este último ha actuado y ahora, desde la estratégica e importante área del Poder Ejecutivo Federal en donde su ahora amigo y jefe lo colocó.

Debe usted estar, ahora, aplicando como el doble de las destrezas que utilizó en su ascenso dentro de la familia empresarial más rica del país y luego en el manejo de la tercera precampaña presidencial de López Obrador porque, ahora, los resultados ya no sólo pertenecerán a la iniciativa privada nacional y a la creación política de un precandidato presidencial en su tercer intento de alcanzar la cima. Ahora, usted es parte de la cima alcanzada y su responsabilidad creció hasta no sé cuál potencia, que no fue la primera, ni la segunda sino la tercera y triunfal victoria que desde hace casi ocho meses le tiene contribuyendo a la historia que el Presidente de la República quiere escribir…

Nada más… Pero nada menos.

Y como ya han transcurrido las primeras dos terceras partes del año que corre y ya hay, acumulándose, primeros triunfos pero también primeros errores, que para efectos de opinión pública y aun cuando los triunfos sean muy importantes, los segundos son los que más pesan, quiero preguntarle ¿en qué está trabajando usted para iniciar la ya sumamente urgente revisión de lo transcurrido y realizado, que no precisamente estaría pareciendo un camino de campeonato, sino otro similar al camino-carretera de Oaxaca al Pacífico, que tiene largos tramos en lo más importante, al tiempo que lo peor es el precipicio a la izquierda que podría ser el final del viaje..?

Mire las cosas, ingeniero, con la serenidad pero también con la cordura que demanda una situación como ésta que se le ha venido complicando al presidente más y cada vez más seguido, de manera que si él y usted abrieron una brecha que dejó en un lado a la mafia del poder y en el otro a los mexicanos de cualquier edad, cualquier entidad, cualquier actividad profesional y hasta sin ella e incluso debemos, porque estamos en otro momento, agregar cualquier preferencia política; si todo esto logramos para integrar un bloque capaz de proyectar una sola imagen del país que llevamos tanto tiempo deseando ser, un jugador capaz de agregar una gran contribución a la historia actual, dejemos las estupideces hundirse en algún pantano y construyamos nuestro Monumento a la Nación que nuestros ancestros nos heredaron…

