Un nuevo apagón general deja a oscuras a millones de personas en Venezuela

Millones de venezolanos vuelven este lunes a vivir una noche de absoluta oscuridad debido a un apagón que ha afectado a casi todo el país sin que hasta ahora la estatal Corpoelec, que controla el servicio, ofrezca explicaciones al respecto.



A las 16.40 locales (20.40 GMT) el fluido de energía fue interrumpido en Caracas, constató Efe, y en al menos una docena más de estados, de los 23 que tiene del país petrolero.



Según el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, el apagón se debió a un "ataque electromagnético" a la principal hidroeléctrica del país, que ha afectado a millones de ciudadanos en casi todas las regiones.



"Los primeros indicios recibidos de la investigación (...) orientan a la existencia de un ataque de carácter electromagnético que buscó afectar el sistema de generación hidroeléctrica de Guayana, principal proveedor de este servicio en el país", dijo el ministro al canal estatal VTV.



Por su parte, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, responsabilizó al Ejecutivo por el "fracaso" en la administración de la electricidad, un área que está controlada por militares desde hace una década, cuando los apagones empezaron a hacerse frecuentes en el país.



"Intentaron esconder la tragedia con racionamientos en todo el país, pero el fracaso es evidente: destruyeron el sistema eléctrico y no tienen respuestas", apuntó en Twitter el líder opositor, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países.



El país con las mayores reservas probadas de petróleo no registraba un apagón de esta magnitud desde el pasado marzo, aunque los fallos del servicio se registran a diario en varias regiones, sobre todo en los estados del oeste y en las zonas fronterizas.



Una vez más, la falta de luz ha traído consigo problemas como la caída de la telefonía móvil, la interrupción en el suministro de agua potable, la paralización de transacciones comerciales en algunos comercios y la desconexión del internet que, según estimaciones, llegó a 94 %.



En el caso de Caracas, al no haber electricidad se suspendieron nuevamente las operaciones del Metro, razón por la que decenas de miles de usuarios se vieron obligados a salir de las estaciones y caminar largas distancias en calles y avenidas abarrotadas.



Mientras tanto, otros miles de caraqueños intentan subirse a las pocas unidades de transporte público terrestre que están operativas y que también circulan con el doble de su capacidad a cuestas.



En marzo pasado, Venezuela acumuló 11 días a oscuras luego de dos mega apagones que paralizaron el país y por los que el Gobierno de Nicolás Maduro responsabilizó a la oposición local y a la Administración estadounidense de Donald Trump.



Estos fallos dejaron pérdidas superiores a los 100 millones de dólares, según estimaciones de empresarios.



La oposición, por su parte, asegura que la corrupción en el ministerio de Energía Eléctrica y malos manejos de miles de millones de dólares destinados al sector son los responsables de la crisis actual.

El Gobierno, explicó Rodríguez, ha activado protocolos de "protección y seguridad que nos permiten afirmar que estamos en el proceso de reconexión para restituir el servicio de energía eléctrica en el menor lapso posible".



Además, informó de planes de contingencia para el suministro de agua potable, que es interrumpido cada vez que ocurre un apagón; para la prestación del servicio de transporte público; para mantener el funcionamiento en los hospitales y para reforzar la seguridad en las calles con más vigilancia.



El pronunciamiento del Ejecutivo se produjo dos horas y media después de ocurrida la interrupción del fluido de energía y no precisó la cantidad de estados afectados, aunque medios locales aseguran que 16 de las 24 entidades federales están a oscuras.



