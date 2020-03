Una Familia de Medianoche que busca sobrevivir ante el desinterés gubernamental

La cinta Familia de Medianoche es un intenso documental que realizó un interesante recorrido durante 2019 a través de distintos festivales como Ambulante, Morelia, Guadalajara o Sundance; siendo reconocida en este último por su fotografía.

La débil infraestructura médica para casos de emergencia ha generado la creación de un grupo de ambulancias privadas, con fines de lucro, cuya finalidad es cubrir con mayor amplitud territorial la atención de más de 9 millones de habitantes de la Ciudad de México; la familia Ochoa, protagonista del documental, es parte de un gremio que intenta sobrevivir a las duras pruebas económicas del día a día, a través de un servicio prácticamente altruista.

“Conocí a la familia Ochoa frente a mi casa, yo vivía justo al lado del Hospital General, y observé a Josué, un pequeño de 8 años de edad, jugando casi dentro de una ambulancia, así que por curiosidad me acerqué para conversar. Esa misma noche viajé con ellos en un recorrido de trabajo normal, y lo que vi en ese primer viaje fue increíble”, explicó a Crónica, el director Luke Lorentzen.

“Ambulancias privadas llegando a accidentes donde no hay ambulancias de gobierno, generando muchas preguntas éticas, todo dentro de la historia de una familia intentando poner comida en su mesa, fueron las razones por las que decidimos continuar filmando durante tres años”, añadió.

En el documental se muestran dos visiones diferentes: las falencias del sector salud de nuestra sociedad y la peculiar dinámica familiar de los Ochoa: “Ambas están en el documental, pero sobre todo la historia de una familia que ha elegido el negocio de la ambulancia para sobrevivir, enfocado en gran medida en un juego de balance entre la vida de estas personas y la de los pacientes, retratando un sistema en el que nadie está a salvo”, mencionó.

“En parte, los fallos de este sistema es por culpa de un gobierno que ha dejado enormes huecos, y que la misma sociedad mexicana ha intentado llenar, pero hasta cierto punto debido a las limitantes que la economía tiene para poder adquirir un servicio médico adecuado”, sentenció.

Para el documentalista, la desinformación e ignorancia son las aliadas de dicha problemática: “Desconocía los problemas de los servicios médicos de emergencia antes de filmar, teniendo como única referencia el vivir al lado del Hospital General, donde siempre se veían a cientos de personas esperando. Durante la filmación, en la ambulancia se transportó a un herido de bala que tardó más de 22 horas en ser atendido por un hospital del gobierno. Es decir, las autoridades ofrecen un servicio sin tener la infraestructura adecuada para llevarlo a cabo y cumplir las expectativas; un ejemplo claro es que la mayoría de las personas carece de un seguro privado, y el grueso de hospitales en la ciudad son privados”.

Ante la posibilidad de tomar al documental como una herramienta de protesta para cuestionar los procesos gubernamentales del Sector Salud, el realizador externó: “Es una posibilidad, pero la principal meta que me fijé es el mostrar una experiencia alrededor de una familia que quiero que conozcan, mostrar su día a día. Mi trabajo no es de cambio social, pero estoy consciente que he creado una herramienta que se puede usar en diferentes organizaciones o grupos para generar conversaciones alrededor de estos temas tan ocultos para el público general, y que afectan a toda una ciudad”.

“Los Ochoa son únicos. Lo que hacen, como se hablan, simplemente como existen. Mi intención nunca fue llegar a retratar a la familia mexicana en general, o a todas las ambulancias de este país, mi objetivo es tan sencillo como el de retratar una dinámica humana dentro de un servicio de ambulancias, siendo las historias más específicas las más profundas en el cine”, aseguró el egresado de la carrera de Arte e Historia del Arte por la Universidad de Stanford.

Dada la naturaleza del documental, se encontraba en una delgada línea entre el drama extremo y el morbo de las situaciones, así que el director buscó un balance para la pantalla: “Fue muy importante para mí no hacer una película que contribuyera a esas imágenes morbosas que saturan a México, observadas en cada esquina, en los puestos de periódicos, con contenidos de muerte y violencia. ¿Qué debía hacer para filmar a los pacientes? Simplemente colocar la cámara para enfrentar un balance entre lo ético y lo emocional, dejando un poco de espacio para que el público imagine y reflexione acerca de lo que ve en pantalla”.

“Pienso en mis proyectos futuros, e incluso puedo intentar extender el universo de la propia familia Ochoa, el cual ofrece alternativas como el contexto de las clínicas privadas o el mismo Hospital General. Filmando con dos cámaras fue un proceso de continuo aprendizaje, siendo el 75 por ciento de lo que se observa en pantalla el material de las últimas tres semanas de filmación. Es decir, fueron dos años y medio de aprendizaje técnico y construcción de la confianza necesaria para adentrarnos a la intimidad, emociones y sentimientos de nuestros protagonistas”, reveló.

“Hay personas que quieren compartir sus historias, y el documental es una experiencia llena de un rango amplio de emociones que hará que no escuches una sirena de ambulancia de la misma forma”, concluyó.