Una mala reforma en salud es negligencia política, advierte Chertorivski

La iniciativa no cuenta con un diagnóstico puntual, asegura. Pide analizarla sin prisa, porque se corre el riesgo de “tirar el agua sucia de la bañera con todo y el niño”

Para Salomón Cherto­rivski Woldenberg, presidente del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano, la iniciativa de Morena, presentada por Mario Delgado, no cuenta con un diagnóstico puntual, por lo que una mala reforma al sistema de salud es una negligencia política.

El académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) dijo que el pasado martes, seis exsecretarios de Salud, él incluido, publicaron “una respetuosa carta, dirigida al Presidente de la República y al Congreso de la Unión para pedir que se estudie, se evalúe, se contemple la evidencia y se construya sobre el basamento de lo que, por muchas generaciones, en nuestro país sí se ha construido”.

De acuerdo con esta iniciativa y a lo planteado por el Ejecutivo federal, el fondo de gasto catastrófico –que hoy es 80 mil millones de pesos– se empleará para otros fines “loables”, por lo que el militante de MC llamó a entender con claridad que estos recursos no son del gobierno federal, para disponer de ellos en lo que quiera.

“Esos 80 mil millones de pesos son de los afiliados del Seguro Popular, que año con año el Estado puso, a nombre de ellos, ocho por ciento del recurso, para garantizar en el tiempo, cuando se necesitara esa atención”, precisó.

Remarcó que si ese recurso, que es de los afiliados al Seguro Popular, se utiliza para otro fin, “aunque sea loable, vamos a desproteger en el gasto catastrófico –para la alta especialidad– a la población más pobre”.

Salomón Chertorivski pidió que la iniciativa para la creación del Instituto de Salud para el Bienestar” se analice sin prisa, porque se corre el riesgo de –como dice el dicho popular– “tirar el agua sucia de la bañera con todo y el niño”.

Al final de su exposición, de ocho minutos, dijo: “La insuficiencia no se resuelve quitando, sino poniendo; robusteciendo, no adelgazando; con más recursos, no con menos; es una falacia que con menos se pueda hacer más en salud”.

El pasado martes, Salomón Chertorivski Woldenberg participó en la mesa de trabajo “El sistema de Salud en Mexico, ¿transformación o crisis”, organizada por el Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano en la que estuvo acompañado por José Narro, actual senador, exsecretario de Salud con Enrique Peña Nieto; José Ángel Córdova, exsecretario con Felipe Calderón, y Julio Frenk, con Vicente Fox, entre otros.