Una mirada a Paul Watson, el hombre que desafía gobiernos para salvar ballenas

Paul Watson, activista am­biental estadunidense-canadiense fundó en1977 la Sea Shepherd Conservation Society, una organización que buscaba proteger la vida silvestre marina. Con más de medio siglo de defensa de la vida animal, es él en quien se centra Watson, el documental de Lesley Chilcott (ganadora del Oscar como productora del documental Una verdad incómoda, en el 2006), que este año formó parte de la primera edición del Festival Internacional de Cine de Tulum (FICTU).

“Es una película de acción y aventuras sobre la vida del capitán Paul Watson y sus atrevidos actos para hacernos notar que los océanos no sólo están llenos de vida inteligente y fascinante, sino también son la clave de la vida misma. Todas las elecciones que ha hecho en su vida se deben a tres cosas en las que cree firmemente: la interconexión de todas las cosas, la fuerza de un ecosistema depende de la diversidad dentro de él y la capacidad de carga limitada de la Tierra”, dijo la cineasta en entrevista con Crónica.

Antes de crear Sea Shepherd (ahora un movimiento mundial), Paul Watson fue cofundador de Greenpeace. El filme narra esa primera etapa de su historia y cómo sus desavenencias con esta organización, que considera demasiado pacífica en sus acciones, le llevaron a formar nueva organización en 1977, que lucha por proteger la vida marina.

“Que me echaran de Greenpeace fue lo mejor que me podía haber pasado”, asegura Watson en el filme, que compara las acciones de esta organización con “ver cómo se viola a una mujer o se mata a un gato y simplemente colgar una pancarta en protesta”.

Sus acciones extremas, como embestir o abordar forzosamente barcos que cazan ballenas, han llevado a que la Sea Shepherd haya sido descrita como una organización de “ecoterrorismo” y a Watson a ser incluido en la lista de criminales de la Interpol, algo de lo que él se defiende de manera rotunda.

“Paul es un cruce entre un profesor de filosofía y un pirata rebelde. Es como el Hombre más interesante del mundo de la vida real, que dice que sus clientes son ballenas, tiburones, tortugas y cualquier otro ser vivo en el océano. Todo lo que hace en la vida es para ellos. Su filosofía de acción directa y no violenta va mucho más allá de la retórica habitual y de colgar carteles; puede que no sepas su nombre, pero sabes que las ballenas no fueron asesinadas en el Océano Antártico por su culpa”, dijo Leslie Chilcott.

“Paul tiene la teoría de que la Tierra misma es como una nave espacial, y como tal necesita un sistema de soporte vital, el océano. Como humanos, somos los pasajeros y estamos matando lentamente a la tripulación, a cada criatura viviente en el océano”, concluyó.

El filme fue estrenado en el Festival de Tribeca y tras su paso por México llegará a la pantalla de Animal Planet en las siguientes semanas.