Una muerte digna también depende de que no colapse el sistema de salud: Adriana Templos

En todas las enfermedades incurables, incluyendo la neumonía grave causada por coronavirus, los pacientes tienen derecho a recibir cuidados paliativos y transcurrir, sin sufrimiento, el proceso hacia la muerte. Esto significa, recibir cuidado activo y total multidisciplinario para pacientes con enfermedades terminales. Sin embargo, en México sólo hay aproximadamente 300 médicos expertos en la materia para atender a la gran cantidad de personas que los necesitan. Por esto preocupa que la epidemia de COVID-19 rebase e incluso dañe a estos profesionales, explicó a Crónica Luz Adriana Templos Esteban, especialista en Medicina Paliativa del Hospital General Doctor Manuel Gea González, en la Ciudad de México.

Originaria de Poza Rica, Veracruz, con más de 15 años en el servicio médico, Adriana Templos también es profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A través de entrevistas y textos de divulgación busca hacer conciencia entre la población de que, durante la pandemia “hay que quedarse en casa” porque material y humanamente será imposible atender a cientos o miles de casos que lleguen al mismo tiempo a los hospitales.

“Esta situación tiene muchas complejidades, por ejemplo el que el virus es altamente infeccioso y eso exige infraestructura especial para aislar al paciente, además de equipo de protección especial para el personal de salud. Desafortunadamente, en otros países de primer mundo ya hemos visto que cuando llegan muchos pacientes graves y hay pocos recursos, los médicos tienen que decidir cómo distribuirlos dando prioridad a quien tenga más posibilidades de sobrevivir y a quienes no tengan posibilidades de recuperación brindarles cuidados paliativos para morir con dignidad. Sin embargo, muchos pacientes mueren solos y aislados. En Italia, por ejemplo, tuvo que hacerse un movimiento social para que los pacientes terminales, contagiados con COVID-19, pudieran disponer de tabletas para comunicarse y despedirse de su familia, a la que no podían ver. No sólo hay que pensar en el sufrimiento físico de no poder respirar, sino en el sufrimiento humano, la angustia y la soledad en esos últimos momentos. Además, puede verse restringido el proceso de velación por riesgos sanitarios”, dice la médica formada como Anestesióloga, Algóloga, Paliativista y maestra en Educación y Bioética.

DIGNIDAD Y TRATO HUMANO. Desde niña, la doctora Templos Esteban pudo ver lo importante que era para toda una comunidad la atención a la salud con respeto y trato humano. Su abuela paterna era enfermera y partera en la comunidad de ­Coatzintla, Veracruz, muy cerca del sitio arqueológico de Tajín. Esto permitió que la pequeña Adriana, que a la postre llegaría a ser médico, viera cómo su abuela incluso hospedaba en casa a las mujeres que acababan de ser madres y las ayudaba a recuperarse, lo que, como consecuencia no buscada, generó que esa enfermera y partera fuera una mujer muy querida y respetada en Coatzintla.

“Muchos años después, cuando ya tenía la preparación profesional como Anestesióloga y con formación en cuidados paliativos empecé a tener experiencias con pacientes moribundos. Entendí que la mayoría tenía síntomas que generaban mucho malestar y ayudarlos a bien morir produce un alivio al propio paciente y a las familias, que sufren mucho al verlos agonizar”, añade.

La primera experiencia de Adriana Templos en Cuidados Paliativos está muy arraigada en su memoria. Fue la atención de una joven, llamada Paty, que a los 23 años llegó a etapa terminal por la neurofibromatosis tipo 1, que provocaba mucho dolor corporal e insuficiencia respiratoria. La doctora Adriana tenía 30 años de edad y tuvo una contratransferencia de emociones al tener que ayudar a morir a alguien más joven que ella. Al final de este proceso, cuando murió Paty, la mamá de la paciente abrazó y lloró mucho con la doctora, sufriendo la pérdida, pero también agradeciendo que le hubiera ayudado a su hija a morir tranquila, ya que, como dijo la madre de la paciente, sus días con cuidados paliativos fueron los que menos sufrió.

“Es muy importante tener siempre a la vista la dignidad de las personas. Debemos respeto a todo ser humano, simplemente por existir. Tenemos que entender su dolor, creencias, valores e incluso lo que quieren, en relación a la muerte”, apunta la profesora universitaria.

“Esta epidemia nos plantea muchos retos médicos y éticos. Para nosotros, como profesionales de la salud, es importante que la población sepa que sí tenemos miedo de enfermarnos y afectar a nuestras familias porque es una epidemia grave y real. Queremos que la gente sepa que tendremos que racionalizar los recursos materiales y de personal, si en algún momento el sistema de salud llegara a colapsar. Pedir a la gente que se quede en casa es una manera de decirles que así se ayudan y nos ayudan, pues puede ocurrir una crisis humanitaria que nos impediría dar un trato digno y buena calidad de atención, no sólo a los pacientes que se pueden recuperar sino a los que deben transcurrir el camino hacia la muerte”, añade Adriana Templos, quien es hija, tiene tres hermanos, y es madre de una adolescente.

“En la calle hay muchos mensajes contradictorios y noticias falsas. Decirles “Quédate en Casa” no es un juego. Evitará mucho sufrimiento y ayudará a la población y al sistema médico, que es muy solidario y colaborativo, pero puede llegar a verse muy rebasado”, concluyó.