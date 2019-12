“Una novela enriquece la visión histórica de los lectores”: Mario Vargas Llosa

"La historia es un fenómeno complejo y su relación con la literatura es bastante estrecha, pero puestos en los extremos —los grandes libros de historia y las grandes novelas históricas— son las novelas históricas las que terminan diciendo una verdad que prevalece sobre la verdad histórica”, comentó el escritor peruano Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936), Premio Nobel de Literatura 2010, a propósito de su reciente novela Tiempos recios, en el marco de la 33 Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

El libro, que fue lanzado el pasado mes de octubre por la editorial Alfaguara, busca reivindicar la figura de Jacobo Árbenz, coronel guatemalteco que durante los años 50 del siglo pasado enfrentó una contrarrevolución a cargo del militar Carlos Castillo Armas, por querer un país democrático.

—¿Los huecos y silencios en la historia son una oportunidad para escribir novelas?

—Los novelistas no trabajan de la misma manera. Las manías, los estilos, los métodos varían mucho de novelista a novelista. En mi caso, hay cosas que me estimulan muchísimo, cosas que a otros novelistas los dejarían indiferentes.

“Por ejemplo, un caso como Guatemala para mí es enormemente estimulante porque escribo novelas que son más realistas que fantásticas, me gusta mucho como lector leer literatura fantástica pero no me gusta escribirla, no lo haría, no va con mi personalidad ni temperamento”, respondió.

Vargas Llosa dijo interesarse por el mundo de la política y cómo éste afecta a una sociedad. “Tiempos recios es una historia en la que trabajé, yo no conocía nada de Guatemala, fui como turista y después con el libro tuve que ir a conocer de cerca esa realidad”, señaló.

El también Premio Cervantes 1994 indica que en sus novelas no busca encontrar verdades.

“Cuando trabajo una novela de índole histórica no busco encontrar una verdad. No creo que esa sea la función de la novela. La función de una novela es crear una historia que sea suficientemente activa y seductora. Que a los escritores los haga sentir que es una experiencia que enriquece su propia personalidad”, dijo.

El autor de ¿Quién mató a Palomino Molero? comentó que al escribir novelas sobre hechos históricos se debe ser muy cuidadoso. “No se puede contradecir la historia de una manera brutal. Si uno miente descaradamente provoca la incredulidad de los lectores”, indicó.

En lo fundamental creo que una novela enriquece la visión histórica de los lectores, añadió Vargas Llosa.

“La novela lleva a un gran público los hechos de la historia que no llegan de la misma manera a través de los historiadores. Pensando en el caso de las grandes novelas históricas como Los Miserables o La guerra y la paz sí hay una verdad histórica, que gracias a la ficción llegan los hechos históricos a un público muy grande que no es un público especializado”, indicó.

En la conferencia de prensa Vargas Llosa detalló que Tiempos recios es una novela de base histórica con mucha fantasía e imaginación en donde añadió y cambió el nombre a varios personajes.

“Jacobo Árbenz fue acusado de abrir las puertas de Guatemala a la Unión Soviética, ésa fue la razón principal por la que Castillo Armas se levantó contra él y les puedo asegurar que toda la documentación histórica desmiente esa fantasía. Es el primer caso de una fake news que todos creyeron, fantasía a la que contribuyeron los mejores periodistas norteamericanos del New York Times y Washington Post, es decir, las publicaciones más liberales”, expresó.

El Nobel de Literatura señaló que le gustaría que su reciente novela tuviera como consecuencia mostrar la verdad sobre Jacobo Árbenz, “sobre lo que significó cuando estuvo en el poder y las verdaderas intenciones de las reformas que intentó”.