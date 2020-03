UNAM tomará medidas preventivas por coronavirus

Por ahora no se prevé la suspensión de clases en los salones, pero sí se reducirá el número de eventos masivos en lugares cerrados.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) implementará una serie de medidas preventivas durante marzo, ante la presencia e inminente dispersión del coronavirus Covid-19.

En un comunicado, informó que de acuerdo con las recomendaciones y opiniones de sus expertos, a partir de la semana próxima se fortalecerán las acciones preventivas y sanitarias en todos los campus y oficinas de la casa de estudios.

Asimismo, se alistará un proyecto académico para que eventualmente alumnos y profesores puedan trabajar desde sus domicilios.

México continúa en la fase uno por el coronavirus Covid-19, debido a que hasta el momento los 12 casos registrados son de importación, se informó durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido, no se restringirán los viajes internacionales hacia territorio nacional, no se cerrarán fronteras ni puertos marítimos, ya que estas medidas no tienen fundamento científico sólido sobre el impacto en la disminución del riesgo de transmisión, se informó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró ayer al coronavirus como una pandemia. Durante una rueda de prensa, el director general recordó que este es un problema global y que todos los países tendrán que poner mucho de su parte para combatir el virus.

