Unidos: La mitológica magia del amor fraternal

Pixar es una productora especializada en el manejo de las emociones. A lo largo de su historia han encontrado como una de sus mayores cualidades la capacidad de hablar de los sentimientos humanos de una manera inteligente a través de elementos que en teoría no los tienen, desde juguetes (Toy Story), monstruos (Monster Inc.), autos (Cars), robots (Wall-E) y hasta los mismos sentimientos (Intensamente).

Después de unos años en las que sus producciones originales fueron a menos, por concentrarse en secuelas de sus propios filmes, llega a las salas de cine Unidos, una de las apuestas en las que ahora buscan hablar de las emociones a través de una historia que retoma figuras mitológicas como elfos, unicornios o centauros.

Si bien, la fórmula narrativa, comercial y sentimental es la misma, sí es un grato esfuerzo sobre sobre la reimaginación de la fantasía.

El filme está ambientado en un mundo de fantasía suburbana, dos hermanos elfos adolescentes, Ian y Barley Lightfood, se embarcan en una aventura en la que se proponen descubrir si existe aún algo de magia en el mundo que les permita pasar un último día con su padre, que falleció cuando ellos eran aún muy pequeños como para poder recordarlo.

La película hace alusión a una vida moderna, muy parecida a la que conocemos en la actualidad y a la cual se hace una divertida pero ligera crítica sobre el consumismo.

Juega también con la pérdida de la misma mitología como algo legendario, casi mágico, como una religión de la cual sólo son fanáticos los adolescentes que encuentran en sus juegos o juguetes la conexión para mantener viva una esperanza de que la magia que hacía volar a poderosas criaturas o daba poder a antiguos magos, no se extinga en el olvido.

El filme está dirigido por Dan Scanlon, el encargado de filmar Monster University, la precuela de Monster Inc., y sumergido en la filosofía Pixar, vuelve a concentrar sus esfuerzos en el elemento de la amistad para contarnos una bonita historia de autodescubrimiento. Esta vez lo traslada a la relación de dos hermanos que van en busca del amor fraterno; sin embargo, su aventura les ayuda a identificar otros valores igual de importantes y necesarios.

Si bien la película no nos cautiva desde un inicio, con el pasar de los minutos va retomando un ritmo in crescendo gracias, a la química que hay entre los personajes principales. No es tan graciosa como lo pretende, de hecho, maneja un humor un tanto ingenuo; no es tan habilidosa en su encrucijada moral y ni siquiera tiene personajes tan simbólicos; pero tiene uno de los momentos más catárticos y conmovedores en la historia de la compañía.

Su mayor virtud es la manera en que contiene las emociones, gracias a la manera en que se asume el mismo amor como un sentimiento difícil de manejar y en su trayecto descubrir que se trata de un sentimiento lleno de valor. Unidos se percibe como una rareza en el mundo Pixar y no falla en lograr que se forme el nudo en la garganta.