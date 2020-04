Univerzoom, blog de divulgación para entender la pandemia

Ante la llegada de la COVID-19 a México, Universum, el Museo de Ciencias de la UNAM, lanza Univerzoom, un blog de opinión para reflexionar sobre la pandemia y los estragos de esta crisis que estamos viviendo a causa de la COVID-19.

“Nuestro objetivo es responder a la demanda de información con fuentes confiables, y acercar a los investigadores de la UNAM y de otras dependencias, al público en general, funcionando así como un vaso comunicante”, explicó en entrevista para el Foro Consultivo Científico y Tecnológico María Emilia Beyer Ruiz, directora del museo.

Este espacio presentará información de divulgación para ayudar a entender esta pandemia. “En esta página no sólo nos interesa hablar de aspectos epidemiológicos, bioquímicos o de virología. Queremos hablar de aspectos sociales, porque la nación va a despertar después de la COVID-19 para enfrentar nuevos retos que antes no teníamos, como retomar hábitos, apoyar a personas deprimidas o resolver nuestra economía. Entonces científicos sociales de distintas áreas estarán dándonos consejos no sólo durante la epidemia, también después”, dijo Beyer Ruiz. El blog se actualizará los días martes y jueves, con una entrega especial los domingos, con las dudas y acontecimientos más relevantes ocurridos durante la semana. Los cibernautas podrán ingresar a la siguiente dirección http://blogs.universum.unam.mx/univerzoom/, o bien desde la página del museo www.universum.unam.mx y hacer todo tipo de preguntas.