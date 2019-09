Urge difusión a programas de Protección Civil y prevención: experto

“La Ciudad de México está preparada para otro sismo como el del 19-S, pero falta difusión en los programas de Protección Civil y de prevención en la ciudadanía”, así lo explicó el experto Alejandro Martínez, del Colegio de Arquitectos, en entrevista con Crónica.

El experto dijo que la nueva administración capitalina está preparando a los funcionarios con especialistas para actuar en caso de un siniestro, además se están creando protocolos más eficientes, pero a pesar de esto la población parece no tener interés por informarse sobre la prevención en caso de un temblor.

Martínez agregó que no existe una cultura de prevención para asegurar inmuebles.

“La gente no ve que en determinado tiempo las estructuras se dañan o que el tipo de suelo no es apto para construir, no contratan seguros y eso ocasiona problemas a la hora de la reconstrucción”, añadió el experto.

Habló respecto al macrosimulacro que se realizará hoy a las 10:00 horas, dijo que se creó una plataforma donde la gente puede subir el inmueble donde se ubica, cuántas personas laboran o viven ahí, si hay personas discapacitadas y la Secretaria de Gestión de riesgos manda un protocolo de actuación en caso de siniestro.

“El problema es que muchos no conocen ni éste ni otros programas, se habla mucho que los gobiernos no actúan pero en este caso se está generando la prevención, y no veo que estemos preparados”, señaló Alejandro Martínez.