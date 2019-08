Urge López Obrador a partidos a definir reducción de prerrogativas

De cara a la presentación del presupuesto para el próximo año en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a los partidos políticos a que definan su postura respecto a renunciar a por lo menos la mitad de sus prerrogativas.

El Ejecutivo federal confió en que los institutos políticos, principalmente los que anunciaron que aceptarían devolver recursos al Instituto Nacional Electoral (INE), “lo hagan ahora porque ya viene la aprobación del presupuesto” y después no se pueden hacer ajustes.

“Yo hice el llamado, espero que se formalice el que los partidos decidan que va a haber disminución de sus prerrogativas, que lo hagan ahora porque ya viene la aprobación del presupuesto”, manifestó en su conferencia de prensa matutina.

Aclaró que el gobierno no puede hacer ajuste al presupuesto del INE, "tenemos por ley que enviarlo como nos entregan su presupuesto, es el Congreso, y en el caso del presupuesto, la Cámara de Diputados, es facultad de la Cámara, en esto no interviene el Senado”, precisó.

Refirió que desde septiembre y hasta noviembre próximos, periodo en el que se revisa y aprueba el proyecto de presupuesto en la Cámara de Diputados, “se va a estar hablando de eso” y enfatizó que “todos tenemos que hacer un esfuerzo de austeridad”.

En ese sentido, López Obrador recalcó que no se debe confundir la austeridad “con dejar sin recurso lo fundamental, lo esencial, porque algunos han malinterpretado”, pues por el contrario, gracias a la austeridad es que se va a contar con recursos.

“Si no hubiese austeridad entonces sí no habría dinero, porque todo se gastaría en entregar pensiones millonarias, en mantener aviones de lujo, en tener aviadores” y “no habría dinero ni para las medicinas ni para ayudar a los pobres; no habría dinero, todo se quedaría en lo que era la burocracia dorada”, sostuvo.

Comentó que otra de las iniciativas pendientes es la que tiene que ver con el fuero de los funcionarios públicos, pues “se tiene que juzgar al Presidente igual que a cualquier ciudadano, se tiene que terminar éso de los fueros y no dejar de insistir en la democracia participativa, en darle el derecho a la gente a que decida en consultas, en plebiscitos y que se aplique la revocación del mandato.

“Si la gente quiere” también se tiene que eliminar la reelección, que está permitido en algunos casos, “eso fue un abuso que se cometió”. Esta es la doctrina que guía al actual gobierno, puntualizó.

ijsm