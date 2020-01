Urge reactivar construcción en CDMX

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum necesita reactivar la toma de decisiones en las ventanillas que en su administración se ocupan de los trámites y procedimientos de la industria de la construcción. La actividad en este sector se encuentra en los niveles más bajos de empleo, de producción y de valor económico.

Por lo que sabemos, entre el equipo de Claudia Sheinbaum abunda la buena voluntad, las grandes intenciones y el deseo de lograr una gestión del ambiente urbano muy diferente a la que encabezó Miguel Mancera. El problema es que necesitan tomar decisiones de una manera más rápida, porque la inversión en México, sobre todo en el sector inmobiliario, compite con otros destinos en América Latina.

Sheinbaum necesita encontrar los mecanismos de decisión que permitan que los empresarios de este sector cumplan en tiempo y forma con los requisitos ambientales, con los gravámenes, pero sobre todo con el impacto urbano.

El corte social del gobierno de Sheinbaum también ha recuperado disposiciones en torno a la consulta de los proyectos inmobiliarios que ya estaban contenidas desde 2004 en el Reglamento de Impacto Ambiental y de Riesgo. Por ello, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Marina Robles García, coordinará este proceso de consulta a grandes obras inmobiliarias.

Insisto, el proceso es muy parecido al esquema de trabajo que las autoridades ya habían delineado desde hace más de una década. Se espera, por supuesto que no se politice ni se utilice partidistamente este proceso. Sería una desgracia para la inversión. Ahora se necesita que se establezca la ventanilla que recibirá los proyectos de consulta. El esquema que publicó la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México instruye a los funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente a dar seguimiento al proceso de consulta informativa. La consulta informativa que debería realizarse para los proyectos inmobiliarios en la Ciudad de México debería aproximarse a las buenas prácticas de información continua y de los Mejores Acuerdos Posibles (MAP).

IFT, mérito ante todo. Más allá de una política pública que fortalezca los equilibrios de género, en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tendrán el reto de nombrar a un integrante de ese pleno que cumpla satisfactoria y ampliamente con los conocimientos y experiencia en uno de los sectores clave para la economía. Baste decir que el sector de las telecomunicaciones duplica, sin problema, el crecimiento del PIB. Sería una pena que, ante la salida de Gabriel Contreras, el IFT integre a sus filas, a sus órganos de decisión, a un personaje que carezca de las bases teóricas y la experiencia en esta área.

Dará CNBV opinión sobre Bansefi. Una vez que el equipo de funcionarios responsables del Bansefi concluya el proyecto operativo y técnico del banco de desarrollo que será la punta de lanza de la estrategia del gobierno federal para la dispersión de recursos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dará una opinión sobre la ejecución del proyecto. En la CNBV tendrían que observar, por ejemplo, la pertinencia de la red de sucursales que propone el gobierno federal. El planteamiento del presidente López Obrador es que las nuevas tecnologías bancarias simplemente no llegan a municipios alejados de cabeceras municipales. Interesante el reto de la CNBV de ubicar factores reales, prácticos y deseables respecto a la operación del Bansefi.

Trauwitz, prófugo. El general brigadier en retiro, Eduardo León Trauwitz, enfrenta ya la persecución del gobierno federal luego de que se solicitó a la Interpol que emita una ficha roja para dar con su paradero.

A Trauwitz, un hombre muy cercano al gobierno de Enrique Peña Nieto, se le investiga por temas vinculados con el robo de combustibles. En Oaxaca, Trauwitz tiene un rancho que bien podría ser investigado por las autoridades. Para ubicarlo, también podrían revisar cómo ha gastado su pensión, sus cuentas. Las autoridades también podrían indagar sobre los vínculos empresariales que Trauwitz estableció a través de Pemex. Ése sería un hilo conductor que, desde la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto, podría ser de gran utilidad.

Las deudas de Pemex. Que los empresarios e industriales agremiados a la Canacintra que encabeza Enoch Castellanos tendrían una cifra superior a los 40 mil millones de pesos en adeudos de Pemex. Esa cartera por cobrar en la petrolera está poniendo muy nerviosos a los industriales porque los pone fuera de la competencia para nuevos contratos. En otras palabras, si Pemex no paga, los empresarios mexicanos que han sido proveedores de la petrolera no podrán participar en los más de 10 mil contratos que se licitarán en 2020. Además, no se cambió la Ley que impide el pago de anticipos. Así, sólo los extranjeros que representan a grandes multinacionales podrán participar en la licitación de los grandes contratos. Triste.

claudiavillegas@revistafortuna.com.mx

Twitter @LaVillegas1