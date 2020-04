Urgen académicos e intelectuales a AMLO diseñar Plan de Emergencia Nacional

Un nutrido grupo de académicos, intelectuales y diversas personalidades, urgieron al presidente Andrés Manuel López Obrador a diseñar un Plan de Emergencia Nacional ante la crisis sanitaria que vive México actualmente.

A través de un desplegado, acusaron que el Gobierno Federal ha ignorado las propuestas que la pluralidad social y política de México le ha planteado.

A continuación se muestra el documento:

MÉXICO NECESITA UN PLAN DE EMERGENCIA QUE ABARQUE TODA LA NACIÓN.

Al PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

AL CONGRESO DE LA UNIÓN.

A LA OPINIÓN PÚBLICA.

México ha entrado ya a la etapa decisiva de su doble crisis -sanitaria y económica-, y sin embargo aún no ha forjado una respuesta de la magnitud y la seriedad que una situación tan grave exige. El gobierno federal ha ignorado las propuestas que la pluralidad social y política de México le ha planteado. Pero por eso mismo, nuestra obligación es insistir y ofrecer todos los argumentos que sean necesarios para enfrentar una calamidad que ye está afectando a todo nuestro país.

1. No hay mayor prioridad que dotar al personal de salud, a los auxiliares de limpieza y administrativos, de todos los recursos, espacios, instrumentos e insumos para ejecutar la principal tarea de todas: salvar vidas. No hay austeridad que valga ante esta emergencia que rebasa cualquier límite conocido y por eso, el apoyo a la primera línea de batalla contra el COVID-19 no debe posponerse más. Sin pretextos ni disculpas ésta es la primera y principal responsabilidad del gobierno federal. Estado y sociedad estamos obligados a proteger la integridad física y la dignidad de las personas que ahora mismo, arriesgando su propia vida, cumplen su deber profesional en la difícil tarea de cuidado de los pacientes.

2. Un grave error del discurso presidencial ha separado a la política económica de las grandes directrices sanitarias. Pero el hecho es, que la rápida reorganización de la economía debe apoyar las decisiones de salubridad, nunca contradecirlas. La política económica de la emergencia consiste en crear las condiciones para que la mayor cantidad de mexicanos nos quedemos en casa.

3. Preservar el empleo es la otra gran prioridad de este momento crítico. Lo mismo el empleo formal que el informal, sin distingos. Se trata de una enorme responsabilidad de las empresas, micro, medianas y grandes, pero también del Estado, que tiene el deber de apoyarlas sin obstáculos ni prejuicios. Atravesamos un momento absolutamente crítico, y sería un error apostar a la creación de empleos futuros, en lugar de defender los empleos realmente existentes. Salvar al empleo significa salvar la economía que tenemos y la que puede impulsar una rápida recuperación después de lo peor de la crisis.

Decir que México está dividido entre el “plan del Presidente” y el “plan de los empresarios” es una falacia que estorba y que niega la diversidad real de la República. Por el contrario, existen múltiples diagnósticos, intereses y propuestas que deben ser atendidas, porque la sociedad mexicana no esta partida en dos, como lo quieren los partidarios de la polarización y la discordia.

Nunca como ahora había sido necesario el diálogo, el encuentro y la búsqueda de soluciones comunes. La peor crisis en al menos un siglo, exige incluir al México diverso que busca una salida en el momento de mayor dificultad para todos: trabajadores, mujeres, jóvenes, adultos mayores, empresarios y gobierno.

Todos los recursos al personal de salud que salvará nuestras vidas. Coherencia entre la directriz sanitaria y la política económica. Política masiva, Estado-empresas, para lograr el propósito de cero despidos. Diálogo nacional genuino y un plan que nos incluya a todos, los pobres sí, en primer lugar, los trabajadores que son la columna vertebral de la sociedad y la economía y al resto del país.

4. No esperamos más división, sino la integración democrática y común de un proyecto en el cual, se reconozca toda la nación.

FIRMAN

Adrián Acosta Luis F. Aguilar Sandra Aguilar Bonilla Fabián Aguinaco Joaquín Alcalá Herroz

Sergio M. Alcocer Martínez de Castro Ernesto Federico Algaba Reyes Rocío Almazán Castillo

Miguel Alonzo Segovia Nicolás Alvarado Rafael Álvarez Cordero Juan Pablo Álvarez Guedea

Fernando José Amescua Hernández Amada Andrade Ruíz Antonio Anguiano Apodaca

Gustavo Arballo Luján René Arce Lozano Ana Lilia Arias Alejandra Arredondo Pérez

Luis Asalí Antonio Azuela Francisco Báez Fabiola Balbuena Guerrero Ricardo Barbosa Ascensio Angélica Barrera Dávila Agustín Basave Fernando Bazúa Ricardo Becerra Laguna

Fernando Belaunzarán Marina Bello Pérez David Bernal Luis Betanzo Carlos Bravo Regidor

Octavio Caballero Gutiérrez Eduardo Caccia Elsa Cadena Ignacio Calderón Lanczyner

Alma Caliz Morales Julia Carabias Lilo Enrique Cárdenas Sánchez Gerardo Carrasco Chávez

Francisco J. Carrasco Valenzuela María Amparo Casar Jorge Andrés Castañeda Morales

Jorge G. Castañeda Gonzalo Castañeda Ramos Agustín Castilla Gabriela Castillo Elisa Castro

Santiago Chacón Aguirre Alejandro Chanona Gonzálo Chapela Salomón Chertorivski

Luisa Conesa Enrique Contreras Montiel Santiago Corcuera Joaquín Corella Vázquez

Salvador A. Corral Martínez José Luis Corrales Villarruel Cristina Cortinas José Ramón Cossío

José Antonio Crespo María Cruz Mora Carlos Cruz Santiago Angélica Guadalupe Dávalos Alcázar

Jacobo Dayán César De Anda Molina Hira De Gortari Jimena De Gortari Natalia De Gortari

Rebeca de Gortari José Mario De la Garza Roberto de la Vega Valladolid Héctor De Mauleón

Mony De Swaan Martin Del Sol Durazo Jorge Delvalle Denise Dresser Julia Echeverría Martínez

Jaime Espinosa de los Monteros Constanza Espinoza Jiménez Carolina Farías Alfredo Figueroa

Margarita Flores Carlos Alberto Flores Vargas Antonio Franco María Eugenia Franco Román

Julio Frenk Luis Fuello Raúl Galicia Durán Doraluz Galindo Zamudio Eduardo Gallo y Tello

José Luis García Aguilar Blanca García Chaira Alejandro García González José Manuel García Paez

Elienay García Villanueva Alfonso Gardea Béjar Carlos Garza Falla Evila Gayosso Isaiss

Luis Emilio Giménez Cacho David Gómez Álvarez Patricia Gómez Ramírez Francisco Gómez Ruíz

Anamari Gomís Francisco González Ayerdi Germán González Dávila Fabián González Dávila

María González de Cossío Rosenzweig Luis Guillermo González F. Ariel González Jiménez

Carlos Enrique González Lozano Luis Omar Guerrero Rodríguez Tonatiuh Guillén Rocío Gregoria Guzmán González

Martha Elena Hernández Jorge Hernández Federico Hernández Arroyo Minerva Hernández Cruz

Guadalupe Hernández Ramírez Leopoldo Hernández Romano Manuel Herrera

Bernardo Herrerías Franco María Inclán Oseguera Asser Israel Pla Santiago Izquierdo

Juana Jiménez Sánchez Ana Lilia Jiménez Sánchez Héctor Jiménez Sánchez Isaac Katz

Rollin Kent Enrique Krauze Laura Kroestinger Juana Kuri Marta Lamas Erick Landeros Olvera

Alejandra Latapí Carlos Legarreta Cantú Guadalupe Leyva Ruíz Laura Licea Jiménez Víctor Lichtinger

Claudio Lomnitz Sergio López Ayllón Tomas López Miranda Kenia López Rabadán Norberta López Tarango

Humberto Lozano Leonor Ludlow Pablo Majluf Bertha Alicia Mancilla Salcedo Arturo Marín

Javier Martín Reyes Regina Martínez Casas Juan Eduardo Martínez Leyva María Marván Laborde

Carlos Mayer-Serra Claudia María Melendez Balbuena Mayra Liliana Méndez Jiménez Patricia Mercado Castro

Paola Migoya Germán Eduardo Miranda Martínez René Molina Arvizu Lorena Montalva Balbuena

Horacio Montero Rosa Elena Montes de Oca Zaira Taide Montoya Valenzuela

Lourdes Morales Canales Paloma Morales Canales María Elena Morera

Alfonso J. Motta Allen Valeria Moy José Narro José Luis Navarro César Ignacio Ochoa Reyes

Cristina Oñate Miguel Ángel Orozco Medina Alejandra Ortega Ramírez Raúl Padilla Enrique Padilla Gutiérrez

María Teresa Paillés Vergara María José Pantoja Julia Pantoja David Pantoja Morán Gerardo Pardo Hernández

María Jasiel Nancy Patiño Patricia Pensado Luis Ernesto Peón Rafael Pérez Gay Gabriela Pérez Yarahuán

Jacqueline Peschard Alfredo Popoca José Luis Porras Armentia Enrique Provencio Durazo

Antonio Puertas Paula Ramírez Marco Rascón Mónica Rebolledo Rossana Reguillo Federico Reyes Heroles

María de la Luz Reyes Olguín Laura Reyna Viridiana Ríos Ricardo Ríos Ferrer Julio Ríos Figueroa

Luis Robles Miaja Pamela Rodríguez Ariel Rodríguez Kuri Santiago Roel Rosa Rojas Paredes

Jorge Javier Romero Adriana Romero Sandoval Lucía Ruíz Clemente Ruíz Durán

Francisco Salazar Encinas Benita Saldaña Lugo Jesús Sánchez Félix Alberto Sánchez Rodríguez

Mariano Sánchez Talanquer Rocío Sánchez Uribe Hortensia Santiago María Josefa Santos

Macario Schettino Gilles Serra Clara Sherer Tesie Sitt Morhaim Cecilia Soto Ofelia Soto Arreola

Gabriela Sotomayor Patsy Stillman Jorge Suárez Vélez Martha Tagle Mario Jorge Tañez Veja

Agustín Torres Boylán Juan Francisco Torres Landa Juan Francisco Torres Landa R.

Raúl Trejo Delarbre Fernando Tudela Luis Carlos Ugalde Leonardo Valdés Francisco Valdés Ugalde

José Luis Valdés Ugalde Teresa Vale Georgette Valenzuela María Estela Martha Vallejo Mass

Manuel Vargas Mena Adrián Vázquez Benítez Eduardo Vega López Gabriela Vega Navarro

Jesús Ventura Enrique Villa Martín Vivanco José Woldenberg Sara Woldenberg María del Carmen Zaldívar Jasso y María Dolores Zarza Arismendi.

havh