¿Usamos o no cubrebocas?

Existe un debate sobre la efectividad de su uso en personas no infectadas con COVID-19, que de acuerdo con la OMS no lo es. Sin embargo, el debate se ha abierto ante la efectividad de Asia en el control de su transmisión.

Ante la emergencia de la pandemia por el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sólo recomienda el uso de cubrebocas a personas infectadas con el coronavirus, a sus cuidadores, así como el personal médico. Aunque no hay un estudio científico que compruebe que el uso de cubrebocas en personas que no padecen COVID-19 es efectivo para evitar contagios, la experiencia en los países que las han distribuido entre sus ciudadanos y han disminuido los contagios no es despreciable; el caso que destaca más es Corea del Sur y países asiáticos.

El debate ha adquirido fuerza en los últimos días, donde expertos profundizan sobre la pertinencia de usarlos. Crónica ofrece algunas de estas opiniones, que se inclinan más por su uso, si bien no enfático, sí claro.

“Es momento de hacer de los cubrebocas parte de la clave en la lucha por contener, y después vencer, la pandemia”, escribe Jeremy Howard, reconocido especialista en deep learning de la Universidad de San Francisco y de la Universidad de la Singularidad. En un artículo de opinión publicado en The Washington Post refiere que hay buenas razones para creer que los cubrebocas ayudarían más de lo que se cree y que países como Hong Kong, Mongolia, Corea del Sur y Taiwán, donde su población las utiliza, tienen bajo control la transmisión del COVID-19 por una serie de medidas que incluye su utilización.

Adicionalmente, cita a George Gao, director general del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, quien dijo: “Muchas personas tienen infecciones asintomáticas o presintomáticas. Si llevan máscaras faciales, puede evitar que las gotas que transportan el virus escapen e infecten a otros”. Howard refiere que basta con hacer cubrebocas caseros o con una playera de algodón ante el desabasto que podría haber.

En su articulo para El País “La emergencia viral y el mundo de mañana”, Byung-Chul Han expone algunas de las diferencias en cómo Asia y Europa han actuado ante el control del COVID-19, su éxito y fracaso, respectivamente. “Una diferencia llamativa entre Asia y Europa son sobre todo las mascarillas protectoras. En Corea no hay prácticamente nadie que vaya por ahí sin mascarillas respiratorias especiales capaces de filtrar el aire de virus (…)”. El filósofo refiere cómo el gobierno surcoreano —cuyos dirigentes son los primeros en dar el ejemplo y usarlos— adoptó el tema como prioritario y generó toda una cadena productiva e incluso la adopción de nuevas tecnología como nanomateriales, para garantizar el abasto de este tipo de cubrebocas. Incluso hay extrañeza entre ciudadanos en aquellos que no las utilizan, acota.

“Por el contrario, en Europa se dice a menudo que no sirven de mucho, lo cual es un disparate. ¿Por qué llevan entonces los médicos las mascarillas protectoras? (…) En realidad es muy buena solución mientras no haya vacunas ni medicamentos”.

MICROGOTAS EN EL AIRE. Aunque ninguno de los dos anteriores es médico o epidemiólogo, sus argumentos parecen sustanciales. Samuel Ponce de León sí lo es y encabeza la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus y el Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM. El especialista está consciente del debate y abre las expectativas que se tenían sobre el cubrebocas en, al menos, cerca de un mes.

Esta semana, el Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EU, refirió, consideró ampliar recomendación del uso de cubrebocas en personas no infectadas para limitar la posibilidad de tener contacto con microgotas menores de 5 micras que pueden permanecer suspendidas en el aire.

“Es una consideración interesante, recomendación que puede ser útil”, dijo en conferencia web el pasado miércoles. “Es una hipótesis, puesto que aunque se señala la existencia de microgotas flotando en el aire que contendrían el virus con el cual se tendría contacto y causar infección, hay que demostrarlo. Pero en cualquier caso, y ante la situación epidemiológica, es desde luego válido reflexionar sobre su utilización, sobre todo en casos de reunión, en el supermercado, al hacer fila o viajar en el transporte publico, como sería el caso de México”.

El también académico de la Facultad de Medicina añade que el uso de este accesorio no debe de descuidar las otras acciones preventivas que ya todos conocemos. “Es ahí donde entra la duda de si hacer una recomendación enfática en relación al uso del cubrebocas porque da una sensación de seguridad; sin embargo, no se debe generar, puesto que la gente podría descuidar otras precauciones”.

Utilizar el cubrebocas da varios mensajes, agrega. Por una parte, la recomendación de su uso ahora es sólo para enfermos para identificarlos, pero si lo usan todos no habría posibilidad de discriminación; por otro lado, es un mensaje que dice: ‘yo me cuido y me importa cuidar a los demás porque no pongo en circulación mis microgotas’ en caso de que haya una infección”.

A inicios de marzo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que el uso de cubrebocas no servía para proteger a la población del contagio de coronavirus más que en aquellos ya infectados. Aún con la experiencia, conocimiento técnico y habilidades de comunicación del funcionario, ese discurso —el mismo de la OMS y hasta hace algunos días del CDC— se abre al debate un mes después.

Ponce de León puntualiza que la recomendación del uso de cubrebocas puede ser útil, aunque “no sé qué tanto énfasis deba tener”. El médico apunta que lo sabremos en el curso de los próximos días, pero en cualquier caso podríamos empezar a considerar su uso en circunstancias que nos pongan cerca de otras personas, como en el transporte público.

La historia el COVID-19 se escribe todos los días y en el caso de los cubrebocas, si bien habrá opiniones divididas, serán las correlaciones en el control de las transmisiones las que nos den una idea de si sirvieron.

“Cuando los historiadores hagan un recuento de los muchos pasos en falso que los encargados de formular políticas dieron en respuesta a la pandemia del coronavirus —escribe Jeremy Howard—, el impulso sin sentido y no científico para que el público en general evite usar máscaras debe estar cerca de la cima”.