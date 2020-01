Valverde, con un pie fuera del Barcelona

El aún entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, abandonó a las 14:00 horas la Ciudad Deportiva, tras mantener con el presidente de la entidad, Josep Maria Bartomeu, una reunión en la que se trató el futuro del preparador.



Valverse partió en su coche, saludando desde dentro de él, y no efectuó ninguna declaración, mientras que Bartomeu hacía lo propio pero con destino al Camp Nou, donde tras la hora larga de reunión, le espera una junta directiva.



El encuentro entre Valverde y Bartomeu fue para abordar, inicialmente, la despedida del primero como entrenador, aunque se filtró que el presidente azulgrana podría haber ido con otro talante, como el de sondearlo por si se encontraba con fuerzas para continuar en el banquillo hasta final de la temporada.



Durante las últimas horas, el Barcelona se ha visto envuelto en una situación incontrolada, debido a que se han publicitado las reuniones que ejecutivos, como el director general Óscar Grau y el secretario técnico, Eric Abidal, que se habían visto en Catar con Xavi Hernández para que éste tomase el relevo de Valverde, lo que exjugador azulgrana no aceptó.



Ahora, Bartomeu se reunirá con sus directivos, encuentro tras el cual se conocerá si Valverde continuará o no como entrenador del Barcelona