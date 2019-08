“Vamos a limpiar Mississippi de gente como ustedes”

Un total de 377 migrantes siguen detenidos tras la redada masiva que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE) llevó a cabo el miércoles en plantas de procesamiento de alimentos en el estado de ­Mississippi, en la que fueron arrestados 680 trabajadores, según informó este jueves la propia agencia.

En una rueda de prensa telefónica, el agente especial de ICE, Jere Miles, indicó que tras las operaciones en seis ciudades fueron liberadas 271 personas que se espera que comparezcan ante un juez. A otras 32 las liberaron de nuevo en su lugar de trabajo por “razones humanitarias”.

El fiscal del distrito sur de Mississippi, ­Mike Hurst, explicó el miércoles que no sólo es ésta la mayor redada en al menos una década en el país, sino que, además, es “la acción de las fuerzas del orden más grande en un solo estado en la historia de EU”.

Del total de 680 detenidos, 122 eran de nacionalidad mexicana, y 34 de ellos ya fueron liberados, según informó este jueves la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, explicó que han ordenado a los consulados mexicanos en EU movilizarse para ayudar en el reconocimiento de los detenidos y brindarles apoyo.

MENORES. Entre los detenidos había al menos 18 menores de edad, según agregó Miles; nueve de ellos fueron liberados en el mismo lugar. Entre ellos, un adolescente de 14 años.

DE NOCHE Y LEJOS DE CASA. Cynthia, una joven madre soltera de una niña de 12 años, relató a la CNN que su hija quedó traumatizada al ver cómo se la llevaban a ella en uno de los 50 camiones que se apelotonaron frente a la empresa donde trabajaba. Justo cuando la estaban subiendo, según su versión, un agente la vio y le dijo: “Vamos a limpiar Mississippi” de gente como ustedes. A Cynthia la liberaron el miércoles, de noche y en el pueblo equivocado, a una hora de casa. El ICE no le puso un brazalete electrónico de control, pero se quedó su identificación.

SOLOS Y LLORANDO. La redada masiva coincidió con el primer día de clases en Mississippi, lo que dejó a decenas de niños solos, preguntándose dónde estaban sus padres. Un funcionario del ICE entrevistado por la CNN aseguró que esta situación fue una “coincidencia”, pero reconoció que les “preocupó”. Aun así, el hombre, que habló bajo anonimato, aseguró que alertaron a las escuelas de la zona.

“La emoción fue una cosa horrible. Vi niños llegando (a las instalaciones del ICE) y llorando en las puertas”, admitió el mismo funcionario.

“Le expliqué que su padre no estaba aquí, que se lo llevaron, y empezó a llorar porque le necesita”, relató la madre de una pequeña de 5 años a la CNN. La mujer admitió que su esposo, nacido en Guatemala, no tenía permiso de trabajo y resaltó que tiene un problema cardíaco. “No es un delincuente y necesito que alguien me ayude a sacarlo de allí”, concluyó.