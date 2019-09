“Vamos a rescatar a Pemex, ¿por qué no?, si ya se paró la caída, se estabilizó y empezó a crecer la producción”

Contrario a la cautela del Plan de Negocios de Pemex presentado hace algunas semanas, el gobierno federal proyectó para 2020 un aumento en la producción de petróleo de 200 mil barriles diarios, lo cual es equivalente a más de 3 mil 500 millones de dólares anuales.

En el proyecto de la Ley de Ingreso enviada a legisladores, se contempla un apoyo a Petróleos Mexicanos de 86 mil millones de pesos: 46 mil de capitalización proveniente del presupuesto federal y 40 mil derivado de la reducción de impuestos, en especial el Derecho de Utilidad Compartida (DUC, el cual cobra la Secretaría de Hacienda en pozos cuya producción es superior a 400 mil barriles diarios).

Sin embargo, también se amplía el nivel de producción, al pasar de 1.7 millones de barriles diarios a más de 1.9, lo cual sí estaba considerado, pero para la parte final del sexenio…

“En los criterios generales de política económica hay casi 200 mil barriles adicionales, si se multiplica 200 mil por alrededor de 50 dólares (el tipo de cambio promedio planeado para 2020) y por 365 días, se verá que es un muy buen negocio”, justificó Arturo Herrera, secretario de Hacienda.

— ¿No está saliendo demasiado caro este capricho político de rescatar a Pemex, sobre todo porque no se le ha limpiado de corrupción? —se le cuestionó.

— Difiero del hecho de que no se esté parando la corrupción en Pemex. El hecho más evidente es el relacionado con el huachicol, que le está dando ingresos que antes se perdían por alrededor de 30 mil millones de pesos.

— ¿El respaldo de 86 mil millones de pesos a Pemex implica recortar sectores como salud y educación?

—Salud y educación no tienen ningún tipo de recorte, sino incrementos marginales en su presupuesto. Sí hay algunas dependencias que están sufriendo disminuciones, como la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda, que tiene una reducción de casi el 10 por ciento.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló con optimismo: “Vamos a rescatar a Pemex, ya empezamos, ya se logró estabilizar la producción petrolera, lo que no se había logrado en 14 años se hizo en nueve meses. Si la producción se cayó 200 mil barriles diarios el año pasado, ¿por qué nosotros, si estamos actuando con eficiencia, si no hay corrupción, si se está invirtiendo más, no vamos a levantar el año próximo la producción en 200 mil barriles?”.

En 2004, Pemex producía 3.4 millones de barriles por día, pero la producción cayó a 1.9 millones para finales de 2017; y el desplome continuó del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 –los últimos once meses de Peña Nieto y el primer mes de Andrés Manuel López Obrador— al llegar a poco más de 1.6 millones de barriles diarios. “Ya se paró la caída, se estabilizó y empezó a haber un aumento de la producción. ¿Por qué podemos esperar cosas distintas ahora? Por tres razones: ya se paró esa tendencia y le estamos poniendo recursos. Pemex ha dejado de privilegiar la exploración en aguas profundas para estar privilegiando la producción y la exploración en aguas someras y en tierra, y eso es la razón por la cual se ha venido estabilizando la producción”.

Según Herrera, una de las apuestas es “fortalecer los ingresos petroleros” durante el sexenio. (Daniel Blancas Madrigal)