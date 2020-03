Van 31 casos confirmados y 121 sospechosos por coronavirus en la CDMX: Sheinbaum

Sheinbaum envió un mensaje a las grandes empresas ya que, dijo, "no me parece correcto que abandonen a sus trabajadores cuando más lo necesitan"

En la Ciudad de México hay 31 casos confirmados de coronavirus y 121 sospechosos, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, la mandataria señaló que a través del sistema de SMS implementado por su gobierno, se han recibido un total de 93 mil mensajes, de los cuales mil 213 han referido algún síntoma relacionado con COVID-19, y de ellos, 213 usuarios fueron contactados vía llamada telefónica por algún médico de Locatel.

Destacó que de esos 93 mil usuarios, solamente uno ha dado positivo para coronavirus.

Sheinbaum pidió a la población que en caso de presentar algún síntoma, no acuda a los centros de salud u hospitales "para evitar la saturación del sistema de Salud", por lo que invitó a seguir usando el sistema de mensajes SMS.

Mencionó que para evitar la propagación del virus se decidió posponer eventos masivos y se fortalecieron las medidas de sanidad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre otras medidas.

También informó que el día de ayer se instaló de manera formal el Comité Metropolitano de Salud para coordinar esfuerzos con el Estado de México, ya que el nivel de movilidad entre estas dos entidades pondría en riesgo a la población.

Adelantó que la próxima semana informará sobre los incentivos y apoyos económicos que su gobierno prepara para los trabajadores afectados por la política de aislamiento voluntario que pretende detner el contagio de coronavirus.

En ese sentido envió un mensaje a las grandes empresas ya que, dijo, "no me parece correcto que abandonen a sus trabajadores cuando más lo necesitan"; ello con respecto a la información que ha circulado en días pasados acerca de las empresas que darán descanso a sus trabajadores aunque no les pagará su sueldo.

En la conferencia de prensa ofrecida esta mañana, Sheinbaum Pardo fue acompañada por el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, quien informó sobre las medidas de higiene tomadas en el sistema de transporte público de la Ciudad de México.

Lajous mencionó que tanto en todo el Sistema de Movilidad Integrada de la CDMX se realiza la limpieza de tubos, asientos y pasamanos con cloro disuelto en agua y jabón.

En tanto, el Metro desinfecta sus 316 trenes en las terminales de cada una de las líneas, a través de la nebulización ya que es el procedimiento más rápido y que cubre una mayor área en un menor tiempo.

El secretario recordó que en todos los sistemas se reparte gel antibacterial para los usuarios.

ijsm