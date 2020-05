Van 5 mil 45 muertes por COVID-19; 278 más que ayer

Van 5 mil 45 muertes por COVID-19; 278 m谩s que ayer

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dio a conocer que, hasta este sábado 16 de mayo, el número de fallecidos a causa del nuevo coronavirus (COVID-19) se elevó a 5 mil 45 (278 más que ayer), mientras que los casos confirmados acumulados suman 47 mil 144.

López-Gatell pidió a los mexicanos, así como a empresas grandes y pequeñas, aguantar 15 días más de lo que resta de la Jornada Nacional de la Sana Distancia, de lo contrario habrá un escenario difícil de controlar.

Señaló que en la Ciudad de México es notoria la movilidad de las personas, pues este sábado hay un registro de más personas en las calles y circulando en sus autos.

Llamó a todos los mexicanos a no salir y no realizar actividades que aún están clasificadas como no esenciales.

"Estamos en el punto más alto de la pandemia. Hay ciudades con cifras altas de casos de personas infectadas", dijo.

