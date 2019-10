Van gimnastas mexicanas por pase a Tokio 2020

El equipo mexicano de gimnasia artística femenil apuesta por clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Campeonato Mundial de la especialidad, que inicia este viernes en Stuttgart, Alemania.

El certamen que culminará el 14 de octubre repartirá pasaje olímpico a los 12 mejores equipos, así como a los 24 primeros lugares del all around y a los tres primeros sitios de las finales por aparato en ambas ramas, según el criterio de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG). De no conseguirlo en esta ocasión, podrán hacerlo como última oportunidad, en el Preolímpico de Gimnasia del próximo año.

Al conjunto femenil lo encabeza la medallista mundial de bronce en Qatar 2018 Alexa Moreno, seguida de las también experimentadas Elsa García y Ana Lago; las hermanas Ana Paula y Jimena Gutiérrez y Frida Esparza son la sangre nueva de la gimnasia tricolor.

Si el conjunto femenil logra su objetivo de calificar a Tokio, lo conseguiría después de 47 años, ya que la última vez se consiguió en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972.

El representativo varonil de México en Stuttgart lo integran el también medallista mundial de plata en 2013 Daniel Corral, y los recientes medallistas panamericanos en Lima 2019, Fabián de Luna e Isaac Núñez.

La especialista en salto de caballo Alexa Moreno llega a Stuttgart, después de no competir en la última Copa del Mundo celebrada hace dos semanas en Gimarães, Portugal, donde presentó una contractura muscular en la pierna derecha y por recomendación médica le ordenaron reposo para reparecer hasta el mundial, donde al igual que el resto de sus compañeras tendrán acción a partir de este sábado.

Moreno, presentará los mismos saltos de la temporada, el resorte con giro y medio y el tsukahara con doble giro. Ejercicios que le han permitido clasificarse a todas las finales de Copas del Mundo.

Además de Moreno, la fortaleza del equipo femenil son también las olímpicas Ana Lago y Elsa García, las tres cuentan con experiencia en las citas de Londres 2012 y Río 2016.

Sin embargo las mexicoamericanas Ana Paola y Jimena Gutiérrez y Frida Esparza, no se quedaron atrás. Esparza y García cosecharon en días pasados en Gimarães, Portugal, oro y plata de manera respectiva en barras asimétricas en la Copa del Mundo.

En dicha justa, también sobresalieron Daniel Corral, de 29 años de edad, quien se colgó medallas de plata en ejercicios de piso y caballo con arzones y Fabián de Luna obtuvo plata en anillos. La rama varonil tendrá acción a partir del próximo lunes.

Esta será la primera vez en varios años de la gimnasia artística mexicana que se acude con uno de los mejores equipos a una cita mundialista y con grandes posibilidades de clasificar por equipos en el sector femenil a Tokio 2020.