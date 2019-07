Vaqueros de Dallas, la franquicia más cara: 5 mil millones de dólares

Según la lista de Forbes, los Vaqueros de Dallas de la NFL son la franquicia deportiva más cara del mundo por cuarto año consecutivo, con un valor de cinco mil millones de dólares, por los cuatro mil 600 mdd que valen los Yankees de Nueva York de la MLB, que aparecen en segundo sitio.

Cowboys registraron un aumento del 4% en relación al año pasado, mientras que los Bombarderos del Bronx incrementaron en 15% el valor de su franquicia, para subir tres escalones y desbancar al Real Madrid del futbol español, cuyo precio es de 4 mil 240 millones de dólares y el Barcelona con 4 mil 20 millones, son tres y cuatro en la clasificación de Forbes.

Los New York Knicks de la NBA con 4 mil millones son el quinto equipo más valioso del mundo, Manchester United de la Liga Premier, los New England Patriots de la NFL, Los Angeles Lakers y los Golden State Warriors (NBA) y los New York Giants de la NFL —empatados con Los Angeles Dodgers de la MLB— completaron los primeros 10 lugares de la lista.