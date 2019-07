Ve Alfaro complejo arranque de la Guardia Nacional en Jalisco

La coordinación entre las corporaciones de seguridad del Estado de Jalisco con la recién llegada Guardia Nacional (GN) a la entidad, no ha sido la más óptima; en las primeras mesas de trabajo se ha presentado un grado de complejidad que, sin embargo, se ha ido superando, según informó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

En la presentación del reporte de índices delictivos de junio, Enrique Alfaro externó: “La llegada de la GN marca un antes y un después (...) por supuesto que la estrategia a nivel local va a tener ajustes, los está teniendo de hecho ¿eso va a generar un efecto en automático de reducción de la violencia? No creo, va a ser un proceso”.

“La GN no va a resolver el problema de la inseguridad por sí sola, tiene que ser un trabajo conjunto, espero que la coordinación pueda darse de manera efectiva, no va a ser sencillo, las primera reuniones han tenido su nivel de complejidad”, aseveró el mandatario estatal, quien también informó que a partir del próximo mes se incluirá en este ejercicio de presentación de cifras oficiales de seguridad a universidades y organismos de la sociedad civil, para que la interpretación de datos no sea estrictamente del gobierno.

Agregó que en Jalisco “todavía estamos lejos, desafortunadamente, de tener el número de elementos en Jalisco que se comprometió el Gabinete Nacional de Seguridad con respecto a la GN”, pues el compromiso fue enviar a tres mil 600 elementos en los primeros días del mes de julio, pero sólo han llegado mil 800.

“Esperemos que se apriete el ritmo, pero a medida que se acelere el estado de fuerza comprometido, va a ser más fácil implementar los ajustes de la estrategia en términos operativos. Por lo pronto hay mil 800 elementos, mil en el AMG y 800 en diversas regiones del Estado”, informó.