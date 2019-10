“Vender verduras no es un pretexto para incumplir mi labor legislativa”

La diputada Leonor Gómez Otegui del Partido del Trabajo, a quien se le encontró vendiendo frutas y legumbres frente a su módulo de atención ciudadana, comentó a Crónica que dicho programa de abastecimiento popular no es un pretexto para no cumplir con sus tareas legislativas.

Dijo también que la venta de estos productos son para beneficio de los pobladores que los compran y de los productores que llegaron a un acuerdo con la funcionaria para vender los alimentos más baratos.

“El programa lo inicié desde que yo era militante del PRI, siempre ha sido transparente, se llegó a un acuerdo con productores para poder vender las frutas y verduras más baratas a la gente, incluso las camionetas que usamos para transportarla no son de mi propiedad, son de un chico que nos apoya llamado David, que me ha apoyado para cumplir con este programa “, explicó la legisladora.

Gómez Otegui reiteró que los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc han sido beneficiados debido a que las amas de casa se ahorran dinero y así lo administran de mejor forma; además, comentó que en los módulos de atención ciudadana se ha podido detectar los verdaderos problemas que sufren los vecinos de la zona.

“Gracias a los módulos de atención, la gente cuenta qué hace falta, hemos detectado que la inseguridad es algo que nos está afectando no sólo en la alcaldía sino también a nivel federal, otra de las cosas que denuncian los habitantes de Cuauhtémoc es la violencia que sufren las mujeres y niños, y mi prioridad también es legislar por ellos”, agregó la diputada.

Respecto a la salida de la legisladora Evelyn Parra del grupo parlamentario del PRD en el Congreso capitalino, Leonor Gómez dijo que respeta mucho su decisión ya que ella hizo lo mismo cuando salió del PRI para llegar al PT.

“Habrá tenido sus razones pero pienso que si tu partido ya no comulga con tus ideales debes buscar un lugar que vaya con tus ideas y tus proyectos para el beneficio de los demás; salí del PRI y ahora estoy en el PT porque quiero seguir trabajando conforme mis ideas “, finalizó la funcionaria.