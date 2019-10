Venezuela veta entrada al presidente electo de Guatemala

La Cancillería venezolana afirmó que la “inadmisión migratoria” que se produjo este sábado del presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, obedeció a que el político centroamericano no presentó “credenciales y documentos de identidad” de su país, sino pasaporte italiano.

“El hecho de que un presidente electo de una República independiente, pretendiese ingresar a otro país bajo una ciudadanía distinta a la del país donde ejercerá la Presidencia, llamó la atención de los funcionarios correspondientes, quienes procedieron a aplicar el protocolo de verificación de identidad”, señala el texto.

Asimismo, se precisa al verificar que la visita de Giammattei no tenía “carácter turístico o privado” y que además “al no existir constancia de invitación por el Ejecutivo Nacional ni coordinación alguna de parte de la embajada guatemalteca en relación con esta visita, se procedió a declarar su inadmisión”.