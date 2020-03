Verónica Delgadillo

A destiempo y por ocurrencia, la senadora de Movimiento Ciudadano pidió la cabeza del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador comentó que la fuerza del presidente es moral, no de contagio, al referirse a la razón por la que no le ha recomendado detener sus giras de trabajo por el interior de la República, en razón de prevenir un contagio de COVID-19. La senadora alegó que con esas declaraciones el funcionario no podía seguir al frente de la Subsecretaría y menos llevar la contingencia del coronavirus en México, solicitud que fue muy criticada.