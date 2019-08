Versiones encontraçdas en sector Salud sobre carencia de metotrexato

La crisis por falta del medicamento metotrexato, para pacientes pediátricos oncológicos del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, se agudizó en las últimas horas con diferentes versiones, de diversos actores del sector Salud. Mientras el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que la noche del martes le indicaron que siempre no sería necesario el apoyo de 400 dosis de metotrexato al citado nosocomio, la Secretaría de Salud indicó la noche del miércoles que ya se habían realizado las gestiones conducentes para “restablecer el suministro” del referido fármaco.

En conferencia de prensa este miércoles, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social señaló que alrededor de las 20:30 horas del martes, recibió una llamada telefónica del titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), Alejandro Mohar Betancourt, quien le notificó que ya sé contaba con el medicamento metotrexato para tratar a niños con cáncer del Hospital Infantil de México.

Tal entrega se haría luego de que el pasado lunes, un grupo de padres de familia realizaron un bloqueo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en demanda de medicamentos para sus hijos. El reclamo fue atendido por la Unidad de Administración y Finanzas de Salud, que se comprometió a conseguir dicho medicamento. El IMSS entregaría 400 frascos la mañana del martes para restablecer las quimioterapias a los infantes, pero tal entrega no se concretó. Al respecto, Zoé Robledo precisó que, vía telefónica, Alejandro Mohar le notificó que ya no necesitarían los 400 frascos del citado fármaco: “Nos dijeron que ya no. Nos agradecieron y además fueron muy atentos pero que ya no lo necesitaban porque lo tenían resuelto”.

Asimismo, indicó que en el caso específico de este medicamento, el Seguro Social tiene total cobertura, debido a que fueron compras que se hicieron hace tiempo e incluso “en cualquier eventualidad estamos listos para cubrirnos al interior del Instituto, pero no hay ningún desabasto en el caso de niños con cáncer vinculado con el tema de metotrexato”.

En tanto, la Secretaría de Salud informó la noche del miércoles que por instrucciones del titular del ramo, Jorge Alcocer Varela, Mohar Betancourt “realizó las gestiones necesarias para restablecer el suministro del medicamento”.

Sin embargo, en dicho comunicado no se precisa el número de dosis y si éstas ya estaban en el hospital y solo refiere que el medicamento ya estaban en el centro de mezclas “en donde preparan las unidosis, en función de las necesidades específicas de cada paciente”.