Vettel, el más rápido en ensayos del GP de México

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), registró la vuelta más rápida durante la segunda sesión de prácticas del Gran Premio de México de Fórmula Uno, al cronometrar 1:16.607 en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez. Donde el mexicano Sergio Pérez fue decimosegundo.

En la décima vuelta de la sesión vespertina, Vettel logró el mejor registro que incluso fue menor al del británico Lewis Hamilton por la mañana, 1:17.327, y más de dos segundos más rápido que el récord de la vuelta más rápida del Gran Premio de México 2018 que fue de 1:18.741, de Valtteri Bottas (Mercedes).

A pesar de los nubarrones sobre el Autódromo Hermanos Rodríguez, no llovió para la segunda práctica libre que dominó Vettel con su Ferrari.

La pista mejoró por el clima que calentó un poco por la mañana, pero no lo suficiente para Alex Albon (Red Bull) que se despistó en la curva 7 y provocó una bandera roja que detuvo las acciones mientras los oficiales de pista retiraron su auto con la suspensión rota.

Toda vez que la pista fue segura, se reinició el entrenamiento donde el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) estaba en el Top 10, pero las condiciones no le favorecieron y le costó mucho mejorar y terminó en el lugar 12 de la tabla. Por la mañana se había colocado en el 17.

En la última media hora, la temperatura bajó y los tiempos ya no mejoraron, al caer la bandera de cuadros Sebastian Vettel encabezó el cronometraje, seguido de Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari), seguidos por ambos Mercedes: Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, quien lleva seis Grandes Premios sin hacerse de la pole position.

CHECO SE INCONFORMA. Sergio Pérez, como muchos otros pilotos, tuvo problemas con el agarre en pista, por lo que terminó inconforme con lo realizado en los ensayos y apuntó que debe ser más competitivo para competir a las escuderías McLaren y Toro Rosso.

“En la práctica uno, unos sufrimos mucho con el piso y en la dos, fue representativa de donde estamos en el campeonato (posición 12) y debemos tener un ritmo muy fuerte para competir contra los Toro Rosso y McLaren. Tenemos mucho por encontrar y a ritmo de carrera estamos muy competitivos”, analizó.

El tapatío también consideró que el clima sigue siendo una amenaza en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pues el cielo se tornó gris durante gran parte del día y alrededor de las 16:00 horas comenzó a lloviznar, lo que podría afectar la estrategia.

“Tarda mucho en secar, la pista es muy complicada con lluvia por la poca carga aerodinámica que tenemos aquí por la altura de México (2, 240 metros sobre el nivel del mar)”, agregó.

Con el clima que ha imperado en la capital del país y con pronóstico de lluvia para el domingo, implica un dolor de cabeza para todas las escuderías. “Será muy interesante el clima, porque creo que habrá muchos compuestos de llantas en carrera”, mencionó el volante tapatío.

HORARIO DE ACTIVIDADES:

Sábado: Clasificación empieza a las 13:00 hrs.

Domingo: Carrera final del Gran Premio de México inicia a las 13:10 hrs.