Vibra tus oídos con: Las Canciones Confinadas de Zahara

En un esfuerzo por no dejar caer la creatividad ni la inspiración, la cantante ubetense Zahara, compartió el pasado 25 de marzo una playlist en Spotify a la que nombró Canciones Confinadas: “Durante la cuarentena me iré grabando canciones en mi casa, de una toma y con un micro. Versiones de canciones que me gustan y que estarán disponibles mientras duren estos días…”, menciona la descripción de la misma.

Acompañada simplemente por una guitarra acústica –como acostumbra– esta compositora española logra hacer vibrar fibras sensibles de quien la escucha, con esa esencia que invita a la melancolía a través de su dulce voz, como lo ha hecho anteriormente con temas como “Con las ganas” o “Guerra y paz”, este último grabado a dueto junto a su compatriota (y amigo) Santiago Balmes –poeta, escritor y vocalista de Love Of Lesbian–.

La primera en encabezar dicha lista es “Echo de menos”, canción originalmente interpretada por Kiko Veneno, incluida en su tercer álbum titulado Échate un cantecito (1992), la cual olvida la instrumentación bailable que la acompañó entonces, para convertirse en uno de los lamentos de Zahara.

“Lo mismo te echo de menos, lo mismo / Que antes te echaba de más / Si tú no te das cuenta de lo que vale / El mundo es una tontería /Si vas dejando que se escape lo que más querías”, reza el tema.

Seguida de ésta, se encuentra “Yo ya no quiero ná”, la versión indie del sencillo debut de Lola Índigo, lanzado en 2018. Aunque originalmente la coreógrafa madrileña le imprimió un estilo trap al tema, Zahara hace de las suyas con facilidad y transforma esa peculiar tabla rítmica en una consigna feminista.

“Me vienes a buscar, ahora sí me vas a encontrar / Mí, me, conmigo, lo que te digo, sola sin nadie más / Esta es la situación, no me des una explicación, no / En la baraja la reina soy yo / Pero yo he estado notando / Que estabas imaginando / Que yo bailaba pa' ti ná más /No, de ti yo ya no quiero ná”, dice la letra.

El perfeccionamiento de su talento es evidente. Con tan solo 12 años de edad, María Zahara Gordillo Campos compuso “Una palabra”, su primera canción. Su formación académica en música y su experiencia desde 1999 la han llevado a formar parte de distintos proyectos y a trabajar con diversos músicos.

No obstante fue hasta 2009 que publicó su primer material discográfico simplemente como Zahara, titulado La fabulosa historia de la chica que perdió el avión, producido por Universal Music. Pese a los beneficios que una disquera transnacional podía ofrecerle al inicio de su carrera como solista, decidió volver a la independencia de la mano del álbum La Pareja Tóxica (2011).

Con cada lanzamiento, marca las etapas de su crecimiento personal y profesional, y el siguiente no fue la excepción. Tras cuatro años de espera, nació Santa (2015) en el seno de su entonces nuevo sello G.O.Z.Z. Records y con la coproducción de Sergio Sastre (Miss Caffeina); misma discográfica de donde emergieron Astronauta (2018) y su último y más reciente Alienígena (2019).

Para más información sobre su música y actividad artística consulta su página web: https://zaharamania.com/

