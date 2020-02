Viceministro iraní de Salud da positivo al coronavirus

El viceministro iraní de Salud, Iraj Harirchi, y el diputado reformista Mahmud Sadeqí están contagiados de coronavirus, según anunciaron ellos mismos, mientras que en el país han muerto ya 15 personas por la enfermedad COVID-19.



"Desde ayer tenía fiebre, mi primera prueba a última hora de anoche salió positiva y desde entonces estoy aislado. Hace unos minutos me confirmaron que la prueba final también ha dado positivo", explicó Harirchi en un vídeo.



El viceministro indicó que ya está recibiendo tratamiento y que su estado "en general no es malo" y que espera que la fiebre remita y pueda volver a su trabajo más adelante.



"Quería asegurarles de que con el esfuerzo del Ministerio de Salud y con el apoyo de ustedes, del Gobierno y de todos los pilares del sistema seguro que en las próximas semanas tendremos éxito en la lucha contra este virus", añadió.



Por su parte, el diputado Sadeqí, cuya candidatura a las elecciones parlamentarias del pasado viernes fue rechazada por el Consejo de Guardianes, informó en Twitter de que la prueba que le realizaron de coronavirus dio positivo y que tiene "pocas esperanzas" de sobrevivir.



Aprovechó en su mensaje para pedir al jefe del poder Judicial, Ebrahim Raisí, que permita a los presos políticos estar en estas circunstancias en libertad junto a sus familias.



Según las últimas cifras anunciadas hoy por el Ministerio de Salud, ha habido hasta ahora en Irán 95 casos de contagios por coronavirus, de los que 15 pacientes han muerto.



La posibilidad de que el balance sea mayor y el temor a que las autoridades no están tomando las medidas necesarias para prevenir su propagación ha despertado la alarma entre la población.



De hecho, el viceministro de Salud participó ayer en una rueda de prensa junto al portavoz del Gobierno, Alí Rabieí, quien en su comparecencia de esta jornada parecía tener síntomas.



Para ayudar a las autoridades iraníes a poner en marcha las medidas de contención necesarias, la Organización Mundial de la Salud ha decidido enviar una misión científica a Irán, que está previsto llegue en esta jornada.



Ante la propagación de la enfermedad en Irán, los países vecinos han cerrado sus fronteras terrestres y la mayoría de las aerolíneas han suspendido sus vuelos o impuesto restricciones.