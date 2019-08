Vigila Contraloría instalación de GPS y alarmas en micros

Las unidades beneficiadas tendrán que cumplir una serie de requisitos, como no tener los vidrios polarizados, entre otros

[ Braulio Colín ]

S

erán el C5 y la Contraloría los responsables de colocar las cámaras y botones de pánico en camiones y combis que circulen en la capital del país. El C5 informó que serán ellos quienes manejarán las cámaras y en caso de presentarse una emergencia o un delito, reportarlo a las autoridades correspondientes, ya sea la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Procuraduría.

La instalación de los aparatos comenzó hoy, así como la supervisión de la Contraloría y la Secretaría de Movilidad, para que las unidades se encuentren en óptimas condiciones y quienes no cumplan con los lineamientos, como: no traer vidrios polarizados, asientos en mal estado o modificaciones, sean sancionados y no serán beneficiados. El costo de los equipos corre a cargo del Gobierno central.

En un recorrido realizado por Crónica en las Rutas 99 (que va del Toreo a Reforma), la Ruta 1 (que va de Chapultepec a Pantitlán) y la Ruta 242 (que corre de Observatorio a Escuadrón 201) los choferes tienen opiniones divididas respecto a la instalación de cámaras de seguridad en sus unidades.

En su mayoría opinan que es un buen recurso para evitar asaltos en sus transportes, especialmente en avenidas muy concurridas, donde al generarse tráfico es cuando los hampones aprovechan para abordar los camiones y asaltar a los pasajeros.

“Atravesando Periférico para llegar al Toreo, las cosas están muy pesadas, si hay tráfico se detienen y se suben para asaltar al pasaje y a nosotros”, comentó Fernando, un transportista de la Línea 1. Mientras que otros aseguran que los que se niegan a colocar cámaras de seguridad es porque tienen vínculo con los asaltantes.

“Algunos choferes quieren seguir así, amigos de los rateros para poder llevarse una parte de lo que se llevan, pero es mejor con las cámaras”, explicó Fernando.

INICIAN OPERACIONES. La alcaldía Iztapalapa inició el programa de monitoreo que permitirá que todas las unidades de transporte público de la Ciudad de México cuenten con una cámara, GPS y botón de pánico conectados al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) para mejorar la seguridad de los usuarios.

Sheinbaum aseguró que con la instalación de estos dispositivos bajarán los indices delictivos en la alcaldía.