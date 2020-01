Vive Latino con la misión de cuidar el ambiente

Con más de dos décadas de existencia, el festival Vive Latino se prepara para festejar una edición más de un fin de semana de pura música que celebrará una vez más en el Foro Sol de la Ciudad de México los próximos 14 y 15 de marzo, en una edición que no es indiferente a los problemas ambientales.

Jordi Puig, director del magno evento musical, destacó que es importante “estar al pendiente de lo que sucede con el medio ambiente”, es por eso que para esta 21 edición implementarán nuevas medidas ambientales como el uso de vasos de cerveza fabricados con cebada, el compromiso de las concesionarisa por entregar utensilios biodegradables, la separación de residuos, los contenedores especiales para colillas de cigarro, minimizar el uso de lonas plásticas y la compensación emisiones de carbono con trabajos de reforestación en comunidades de Oaxaca.

El anuncio se dio la mañana de ayer en conferencia de prensa en la que Ely Guerra fungió como maestra de ceremonias y en la que se insistió en la preocupación por cuidar el planeta: “Uno de los ejes de cambio es el cuidado ambiental. OCESA en todos sus festivales, y en este Vive Latino, estamos utilizando el tema de la sostenibilidad. La fórmula es tener equilibrio, entre lo económico, lo social y lo ambiental”, explicó Jordi.

Con parte del talento nacional como DLD, Rebel Cats y Reyno, y algunos otros como Ed Maverick y Flor Amargo, quienes últimamente han sido víctimas de cibe­rbullying, dio inicio la cuenta regresiva, a dos meses del festival. Los dos últimos hablaron sobre la manera en que se ha hablado de ellos en las redes sociales.

El joven cantautor Ed Maverick mencionó que hay que quitarse el miedo a ser como eres y a sentir: “Ese tema ya pasó y no tengo miedo a mostrarme como soy, que tengo sentimientos. Lo del ciber­bullying es algo que si me tocó pero ya me vale madre”, dijo.

Por su parte Flor Amargo, quien se ha viralizado por videos de superación personal y cantando en las calles de distintos lugares de Méxicoy ha sido detenida en el estado de Guadalajara expresó que “siempre he sido así, alguien que se ríe, que es simplona y alguien que le encuentra lo positivo a todo. Soy alguien que se ríe de todo pero también estudié y sé tocar ocho instrumentos y eso se verá en mi presentación en el Vive Latino”, dijo.

Armando Palomas, cantautor rupestre originario de Aguascalientes mencionó que nada debe interferir en el show y que un cantante nunca debe abandonar el escenario. Esto con motivo de que hace unos días su madre falleció lo que no impidió que estuviera presente en la conferencia.

Equidad de género. Puig también señaló que en materia de equidad y paridad de género la producción está liderada por mujeres: “Es algo completamente natural para nosotros, pues desde el 98 nuestro equipo estaba conformado por un montón de chavas y había artistas mujeres. Para nosotros no es un esfuerzo, siempre ha habido artistas mujeres al igual que hombres”.

Actividades alternas. La música, que este año tendrá un nuevo escenario con una capacidad de 15 mil asistentes, será acompañada de mucha lectura, feria de disqueras independientes o el tradicional mercadillo. Este año, gracias al Fondo de Cultura Económica, llegará al Vive Latino con Libros VL, actividad para todos los amantes de la lectura que podrán encontrar diversos títulos pertenecientes a las colecciones Vientos del Pueblo, Tierra Adentro y Colección Popular.

Además de los seis escenarios donde las bandas estarán derrochando talento, el Vive Latino contará por segundo año consecutivo y gracias al éxito entre el público con un ring de lucha libre triple AAA donde se disputará el campeonato Vive Latino. Más de 30 luchadores demostrarán sus habilidades, entre los que se encuentran La Parka Negra, Texano Jr. y Octagón Jr.

Otra atracción para todos los asistentes será Casa Comedy donde podrán disfrutar shows de stand up a cargo de Alex Fernández, Ana Julia, Fran Hevia, Isabel Fernández y Manú Nua. Cabe mencionar que el comediante Daniel Sosa grabará en vivo su programa Stereo Sosa.

Espacios ya conocidos como El Parque, espacio para los más pequeños del festival, El Mercadillo donde los asistentes podrán adquirir mercancía oficial o de disqueras independientes hasta piezas artesanales.

Expansión. Gracias a la gran popularidad del festival y a la efectiva organización es como el festival más importante de Latinoamérica llegará a Zaragoza, España en el mes de septiembre exportando así la música y cultura mexicana con grupos como Café Tacvba, Little Jesus y Molotov.

“El Vive Latino siempre miró de reojo las ‘sucursales’ y sentimos que se tienen que alinear muchas cosas para que se pueda dar ese paso tan importante, y en este caso, en España, se dieron y por eso tomamos la decisión. Tenemos al país adecuado, que es hermano, como puede ser Argentina o Colombia”, dijo Puig.

Es así como a lo largo de 21 años el festival Vive Latino ha construido su exitosa historia y para festejar este año bandas para todos los gustos como Guns N’Roses, The Rasmus, Los Tucanes de Tijuana y uno de los actos más esperados por chicos y grandes: 31 minutos, entre muchos otros más.