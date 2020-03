“Vive Latino, en pie, hasta que las autoridades lo digan”: Jordi Puig

La historia del Vive Latino se sigue escribiendo, ahora porque será de los pocos festivales de música que se llevará a cabo a pesar de las múltiples advertencias de salud y la crisis que ha desencadenado la ya declarada pandemia del coronavirus.

Hoy y mañana se celebrará la vigésima primera edición del Vive Latino en medio del caos ocasionado por el virus COVID-19. A pesar de los rumores de cancelación del festival, el director del Vive Latino, Jordi Puig, declaró la tarde de ayer que el festival sigue en pie y que se seguirán medidas de salud muy estrictas en el acceso y durante el evento.

“Vive Latino sigue en pie y hasta que las autoridades no nos digan lo contrario, nos mantendremos. Tenemos más de 70 mil boletos invertidos por día, de gente que confía en el festival, tenemos directa e indirectamente más de 10 mil fuentes de trabajo y en este momento queremos hacer un festival. Queremos también darle vuelta a la economía, a la vida, a la rutina y por lo tanto estamos preparados”, aseguró a los medios.

Durante el festival se tomarán medidas de seguridad y de salud. En cada entrada al recinto habrá personal encargado de tomar la temperatura de cada asistente. Asimismo, se reforzaron medidas ya existentes como los lavamanos y las estaciones de gel antibacterial ubicados en las zonas sanitarias y de alimentos.

Otra de las acciones para prevenir cualquier tipo de contagio será que en las pantallas de los escenarios se proyectarán medidas de salud, esto en el tiempo que existe entre un grupo y otro. En el caso de las bebidas, desaparecerá el tradicional charoleo. Las cervezas ya no serán ofrecidas destapadas entre el público, ahora serán servidas al momento en las zonas designadas.

Jordi Puig también mencionó que debido al brote de este virus alrededor del mundo, algunas bandas extranjeras cancelaron su participación: Vetusta Morla, Fangoria, Enrique Bunbury, All Them Whitches, Ámbar Lucid, Black Pumas, Biznaga, Portugal. The Man, She Wants Revenge, Gustavo Santaolalla y Kyary Pamyu Pamyu son las agrupaciones que se bajaron del cartel propiciando que algunos horarios sufrieran cambios.

“Tenemos algunas bajas en el cartel. Entendemos que el mundo está viviendo un momento de tremenda confusión y que la causa de estas cancelaciones es por políticas de los países de origen no por políticas de recibimiento, así que es algo inevitable para nosotros. Lo que podemos asegurar es que ningún headliner (banda principal) ha cancelado ni va a cancelar. Haremos un ajuste en los horarios y nos vamos acomodar para ofrecer un buen festival”, enfatizó.

Por otra parte, también detalló algunas nuevas implementaciones en la logística para este año, como la instalación de un sexto escenario llamado Vive Vero. Dedicado a las propuestas con un contenido teatral o performático, allí se presentarán proyectos como Flor Amargo, Los Daniels y 31 minutos.

Otro aspecto que ha generado gran expectativa es el homenaje que se realizará a El Príncipe de la Canción, show dirigido por Emmanuel del Real Meme (Café Tacvba), el cual contará con el talento de Pato Machete, Ximena Sariñana, Andrés Calamaro y Dr. Shenka, por mencionar algunos.

“Serán siete grandes intérpretes cantando siete grandes canciones de José José. Estamos muy contentos ya que es algo producido por y para el festival. Esto será en el escenario principal antes de que Guns and Roses se adueñe de él”, comentó el director.

De cualquier modo, confirmó que mantendrán constante comunicación con las autoridades capitalinas en caso de tener que acatar cualquier orden inmediata, pero que de no ser necesario el festival se realizará de forma normal y que, pese a las cancelaciones de las bandas, no existirá reembolso.

“Estamos preparados para lo que sea, pero si alguien no se siente seguro de venir está en todo su derecho. Por nuestra parte preferimos que todo siga fluyendo y que vivan la experiencia Vive Latino porque es algo que se necesita, que las personas necesitan”, concluyó.