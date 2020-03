Vive Latino, sin miedo al coronavirus

Tras la polémica desatada por la realización del festival Vive Latino, pese a las medidas preventivas de salud pública que se han implementado en un sinfín de eventos masivos a nivel mundial en los últimos días, resultado de la pandemia de coronavirus; la vigésimo primera edición comenzó con algunos tropiezos desde el acceso, pues aunque su director, Jordi Puig, declaró que se tomarían medidas preventivas, dichas acciones produjeron conflicto en un punto de la tarde del sábado ya que, aunque la afluencia fue poca durante las primeras horas del evento, el personal encargado de tomar la temperatura de los asistentes se vio superado y hubo casos que no fueron verificados por los mismos.

No obstante, los asistentes tomaron sus propias medidas al asistir con cubre bocas de todo tipo, desde el más convencional hasta los de cartoncillo o tela gruesa. Aunque las primeras presentaciones reflejaron una afluencia escasa, algunas presentaciones lograron aglomerar a los primeros públicos, tal fue el caso de las chicas de The Warning, en la Carpa Intolerante. Con un show poderoso por su pasión por el hard rock, comenzaron a levantar los puños de los presentes con temas como “Narcisista”.

En otro escenario, librando la condena del sol, los Rebel Cats ponían a bailar a un contingente más grande con rockabilly y ahí se dio la primera sorpresa de la jornada con la presencia del Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococó, para cantar su versión de “La dosis perfecta”. Hacia el final de su show con “Diversión” la producción les bajó el volumen tras pasarse unos minutos de su horario.

“Hoy teníamos un invitado muy especial pero no vino, Rocko (vocalista de La Maldita Vecindad), pero no sé pudo. Sax estamos contigo”, expresó Ismael Salcedo, vocalista de Los Daniels, a propósito del estado crítico de salud del músico y antes de cantar “Quisiera saber”; también tocaron temas como “Desesperado” (homenaje a José José) y “Déjame”, su nuevo sencillo. “Esto va para el puto coronavirus que nos la va a pelar en México”, dijo el vocalista.

Más tarde, los argentinos de Bersuit Vergarabat hicieron “Un pacto” con el público, compartiendo el escenario con el siempre presente Dr. Shenka convirtiéndolo en el “Señor cobranza” de la tarde. A quienes el audio no les hizo justicia, fue a la banda uruguaya, Cuarteto de Nos, arriba del Escena Indio, pues aunque su particular energía contagió a los presentes, el sonido no fue constante sobre todo, de los micrófonos.

De igual modo, Vicentico se presentó en el escenario Telcel, uno de los secundarios, aunque su trayectoria habría supuesto alguno de los principales. Sin embargo, eso no fue impedimento para que la gente se congregara a la periferia del terreno para aunque sea escuchar temas icónicos como “Siguiendo la luna”, “Vasos vacíos” o “Ya no te quiero”, con arreglos acústicos que llenaron de melancolía el ambiente.

Por su parte, The Cardigans hizo su arribo al escenario en su presentación calentando motores para el show estelar de Guns N’Roses, pues apenas la cantante Nina Persson tomó el micrófono, comenzó a entonar el tema “Sweet child o’mine”. Después de unas palabras de bienvenida comenzaron a sonar sus canciones icónicas como fueron “Eraser rewind” y “Lovefool”, en lo que dio paso a un repaso por su historia musical.

“Este noticiero que acaba de comenzar, también acaba de terminar”, dijo Tulio Treviño apenas después del primer tema del show de 31 minutos. Pero llegó Juanin para decir que se acaba de dar la “noticia más noticiosa en la historia de la noticia (...) Creo que me voy a desmayar”, pero no solo él sino cada personaje que leía la nota de la que hablarían se caían del escenario.

Preparándose para dar a conocer la noticia comenzaron a sonar los temas más queridos de las populares marionetas como “Tangananica, tangananá”, “Señora devuélvame la pelota o si no, no sé qué hacer” y “Son pololos”, solo por mencionar algunas de la gran variedad de temas que ofrecieron todos los personajes.

“Es la noticia más importante desde la inversión de la bacinica con cadena”, y no era para menos, se trataba del primer eclipse de pizza de la historia que provocaban los humanos. Mientras, en el escenario principal, rockeros le rendían tributo a José José. Hasta el cierre de esta edición aún faltaba el acto estelar de Guns N’Roses.