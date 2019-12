Vivimos colapso mundial de confianza en los líderes: Mamokgethi Phakeng

Además del cambio climático, la pérdida de recursos naturales, la gran pobreza y desigualdad económica, en todo el mudo se vive un colapso en la confianza hacia los líderes. Esto obliga a hacer profundos cambios en la manera como la academia se vincula con la sociedad, dijo en entrevista con Crónica la vicerrectora de la Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, Mamokgethi Phakeng.

La especialista en matemáticas puras y enseñanza en matemáticas visitó México para participar como conferencista magistral en el Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE2019), organizado por el Tec de Monterrey, con la asistencia de 3 mil 500 profesores, directivos e investigadores en educación de 23 países.

Poco antes de presentar su conferencia Disrupción de nosotros mismos, la profesora y directiva de la más importante universidad del continente africano, fundada en 1829, dijo a este diario que la pérdida generalizada de confianza en la vida pública se refleja por medio de protestas y de apatía hacia muchas iniciativas de presidentes, legisladores, grupos empresariales y hasta organizaciones civiles. Todo ello hace obligatorio cambiar de una manera muy profunda, más allá de las apariencias o las formas superficiales.

“Un ejemplo es el tema de la innovación y la tecnología, pues no podemos lanzarnos a perseguir la tecnología de punta si no le damos usos acertados para resolver problemas que preocupan a la población. Nosotros hemos podido desarrollar inhaladores de bajo costo para aplicar medicamentos contra el asma a más pobladores, y desarrollamos aplicaciones para gestionar bancos de leche materna. También hay estudiantes muy jóvenes que usan la impresión 3D para apoyar con nuevas piezas a las pequeñas industrias del país. Esos ejemplos retoman la filosofía de que la tecnología no dirija a la sociedad, sino que sean las necesidades de la sociedad las que dirijan la adopción o no de ciertas tecnologías”, indicó la vicerrectora.

EQUIDAD Y DIVERSIDAD. La doctora Mamokgethi Phakeng explicó que en Sudáfrica se ha impulsado con mucha seriedad el tema de la equidad de género. Esto se refleja en el hecho de que, entre 2015 y 2018 el número de investigadoras en todas las universidades del país pasó de 35 por ciento a 45 por ciento, de la totalidad de científicos en activo. Otro ejemplo de esto es el hecho de que en la Universidad de Ciudad del Cabo las cuatro posiciones de mayor jerarquía están ocupadas por mujeres.

“Si realmente queremos hablar de innovación en la educación tenemos que tener muy a la vista el tema de la equidad de género. Esto se tiene que empezar a implementar desde los niveles más básicos de la educación, desde el kínder. Ahí se tiene que sembrar la idea entre las niñas de que ellas son tan capaces de ser líderes como lo son los niños. Después se tiene que fomentar y acompañar su talento en todas las áreas, pues durante mucho tiempo quedaron excluidas de algunas disciplinas como las matemáticas, física o química. Hoy vemos que hay una participación muy grande de mujeres universitarias y eso realmente está implicando un cambio en el país”, dijo la ex Decana del Colegio de Ciencias, Tecnología e Ingeniería, de la Universidad de Ciudad del Cabo.

Otra de las tareas que ha impulsado dentro de su comunidad la universidad sudafricana, que cuenta con 30 mil estudiantes, es la diversidad, apoyando fuertemente el acceso a la educación universitaria de integrantes de la comunidad LGBT.

“En África hay problemas ese salud pública como el VIH y la tuberculosis que no se pueden abordar correctamente sino se toma en cuenta el punto de vista de esa comunidad. Pero la verdadera integración también implica que los profesores transgénero estén presentes en los laboratorios de geofísica, matemáticas o ingeniería y que se desarrolle un espíritu colaborativo entre todos los universitarios”, agregó Phakeng.

La académica subraya que el mundo está cambiando aceleradamente y que los jóvenes tienen una manera diferente de vivir debido a que ‘desayunan, comen y cenan internet’. Por esto son más críticos, dudan de los viejos modelos educativos y frente a esa pérdida de credibilidad es indispensable generar soluciones más creativas.

“Todos estamos conscientes de que el mundo está cambiando aceleradamente y muchas universidades siguen aferradas a viejos modelos donde los profesores sólo buscan ascender acumulando puntos y los estudiantes son vistos como productos para satisfacer el mercado. Nosotros queremos conectar más nuestros programas con las necesidades sociales. Esto exige mucha flexibilidad y una autocrítica constante. Por esto repetimos que la primera disrupción que se tiene que hacer es la disrupción de nosotros mismos y estar dispuestos a escuchar crítica y a defender lo que encontremos que sí funciona, aunque no tenga nada que ver con los modelos educativos tradicionales”, dijo la vicerrectora sudafricana.